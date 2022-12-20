VIVIZ明年二月首次來港演舉行粉絲見面會：門票將在1月9日公售！

還有不少粉絲福利，大家來看看吧！

韓國前人氣女團 GFRIEND 三位成員銀河、信飛及嚴智與 BPM 娛樂簽約另組女團 VIVIZ，於今年二月以《BOP BOP!》一曲正式出道，隨即橫掃《Show Champion》和《M Countdown》的榜首殊 榮；之後 VIVIZ 又參加女團選秀節目《Queendom 2》，並勇奪季軍佳績！人氣實力兼備的 VIVIZ 將於明年二月來港舉行出道後首個粉絲見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》，與香港的 Na.V 們近距離見面！



《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》將於 2023 年 2 月 25 日晚上七時於九龍灣國際展貿中心 Rotunda 3 舉行，門票分別為港幣$1,280 及$1,680。屆時 VIVIZ 成員們除了會獻唱多首代表作之 外，更準備了多項粉絲福利回饋大家，包括擊掌、限定簽名小卡、團體合照、簽名即影即有及簽名海報。



《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》演出詳情：

日期 : 2023 年 2 月 25 日（星期六）

時間：晚上 7 時

票價： $1,680 （VIP） / $1,280

地點 : Rotunda 3, KITEC

公開發售：2023 年 1 月 9 日（星期一）上午 10 時起

網上購票：www.cityline.com

購票熱線： +852 2111 5333 (每日 10:00AM - 8:00PM)

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：BPM Entertainment

粉絲福利：

$1,680 門票：擊掌（400名）、香港限定簽名小卡（90張，隨機一位成員簽名各30張）、10 人 一組團體合照（名額200名）、簽名即影即有（20張）、簽名海報（70張）

$1,280 門票：擊掌（擊掌（100 名）、簽名即影即有（10 張）、簽名海報（30 張）

粉絲福利換取時間：2:00 PM - 6:00 PM

地點: 九龍灣國際展貿中心展貿廳 3 (Rotunda 3, KITEC) 6/F「粉絲福利」攤位



*凡持有 $1,680 和 $1,280 門票的持票者請於活動當日到九龍灣國際展貿中心展貿廳 3 (Rotunda 3, KITEC) 6/F「粉絲福利」攤位向工作人員出示門票，工作人員會在門票背後蓋章，再向每位持票者派發福利卡，卡內將清楚列明中獎與否及其中獎福利。持票者將均有機會獲得親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有、簽名海報及演出完結後參與擊掌或團體合照環節。 粉絲福利名額有限，將隨機分配，逾時者將不獲派發福利卡。

*抽中擊掌或團體合照的持票者，請在演出結束後帶同福利卡，在工作人員指示之位置排隊等候。 如未能出示門票和福利卡者將不獲參加合照活動。

*在現場抽中親筆簽名小卡(香港限定)、親筆簽名即影即有、親筆簽名海報的持票者，工作人員 將即時派發福利卡所對應之粉絲福利。

溫馨提示：

＊每張門票只能換取一張福利卡。

＊團體合照以 10 人一組形式進行。

＊無法出示完整門票（要有票尾）的持票者，將不獲派發福利卡。

＊請自行保管福利卡，如有遺失將不獲主辦單位補發。

＊主辦單位保留拒絕遲到者、違反規則或擾亂現場秩序之人士參與福利活動。 ＊福利卡禁止轉售，如經舉報查實主辦單位將取消該卡使用資格。

＊如有任何爭議，一概以在場工作人員之決定為準，主辦單位保有活動變更或終止的權利。

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