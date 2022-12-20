首集收視3.7%亮眼開跑！《Missing：他們存在過2》高洙&許峻豪重獲陰陽眼來到新村莊（EP.1）

tvN《Missing：他們存在過》第一季2020年播出時，因溫暖動人的情節逐漸走出口碑，從1.7%的收視率一路升至4.8%，而第二季首集昨（20）晚開播即達到3.7%，成績亮眼。

首集播出的情節，金昱（高洙 飾）重操舊業當了騙子，還帶上大叔張畔錫（許峻豪）一起，不過金昱仍秉持著所謂「正義詐騙」，只騙壞人的錢幫助無辜上當的人。也因此，金昱和張畔錫可說是一貧如洗，住在李鐘雅（安昭熙 飾）那裡卻連租金都繳不出來。



看到這裡，肯定有許多一季忠實觀眾相當開心又欣慰，因為原班人馬金昱、張畔錫與李鐘雅都回歸，申俊昊刑警（河俊 飾）連同他所屬的首爾警察署失蹤專案組組長白一斗（池大韓 飾）也是，甚至一季的重要亡魂湯瑪斯（宋建熙 飾）也在開頭引言出場。



金昱與張畔錫是如何重新見到亡魂且進到新的村莊呢？在金昱幫助失蹤者梁銀姬的媽媽免於詐騙，過程中有位亡魂吳一勇（金東輝 飾）亦出手，吳一勇還告知詐騙者遭害，同時有位新娘被綁的消息。金昱與張畔錫試著相信吳一勇，來到了一個廢棄工廠找到了新的亡魂村莊……



今晚播出的預告，除了吳一勇之外還有位新的重要亡魂姜恩實（李姃垠 飾）將正式登場。金昱與張畔錫在村莊裡看見了梁銀姬，也有位小女孩認出了張畔錫是「賢智的爸」，而金昱查案的過程對吳一勇起了疑心。



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