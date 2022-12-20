VIVIZ明年二月首次来港演举行粉丝见面会：门票将在1月9日公售！

还有不少粉丝福利，大家来看看吧！

韩国前人气女团 GFRIEND 三位成员银河、信飞及严智与 BPM 娱乐签约另组女团 VIVIZ，於今年二月以《BOP BOP!》一曲正式出道，随即横扫《Show Champion》和《M Countdown》的榜首殊 荣；之后 VIVIZ 又参加女团选秀节目《Queendom 2》，并勇夺季军佳绩！人气实力兼备的 VIVIZ 将於明年二月来港举行出道后首个粉丝见面会《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》，与香港的 Na.V 们近距离见面！



《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》将於 2023 年 2 月 25 日晚上七时於九龙湾国际展贸中心 Rotunda 3 举行，门票分别为港币$1,280 及$1,680。届时 VIVIZ 成员们除了会献唱多首代表作之 外，更准备了多项粉丝福利回馈大家，包括击掌、限定签名小卡、团体合照、签名即影即有及签名海报。



《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》演出详情：

日期 : 2023 年 2 月 25 日（星期六）

时间：晚上 7 时

票价： $1,680 （VIP） / $1,280

地点 : Rotunda 3, KITEC

公开发售：2023 年 1 月 9 日（星期一）上午 10 时起

网上购票：www.cityline.com

购票热线： +852 2111 5333 (每日 10:00AM - 8:00PM)

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：BPM Entertainment

粉丝福利：

$1,680 门票：击掌（400名）、香港限定签名小卡（90张，随机一位成员签名各30张）、10 人 一组团体合照（名额200名）、签名即影即有（20张）、签名海报（70张）

$1,280 门票：击掌（击掌（100 名）、签名即影即有（10 张）、签名海报（30 张）

粉丝福利换取时间：2:00 PM - 6:00 PM

地点: 九龙湾国际展贸中心展贸厅 3 (Rotunda 3, KITEC) 6/F「粉丝福利」摊位



*凡持有 $1,680 和 $1,280 门票的持票者请於活动当日到九龙湾国际展贸中心展贸厅 3 (Rotunda 3, KITEC) 6/F「粉丝福利」摊位向工作人员出示门票，工作人员会在门票背后盖章，再向每位持票者派发福利卡，卡内将清楚列明中奖与否及其中奖福利。持票者将均有机会获得亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有、签名海报及演出完结后参与击掌或团体合照环节。 粉丝福利名额有限，将随机分配，逾时者将不获派发福利卡。

*抽中击掌或团体合照的持票者，请在演出结束后带同福利卡，在工作人员指示之位置排队等候。 如未能出示门票和福利卡者将不获参加合照活动。

*在现场抽中亲笔签名小卡(香港限定)、亲笔签名即影即有、亲笔签名海报的持票者，工作人员 将即时派发福利卡所对应之粉丝福利。

温馨提示：

＊每张门票只能换取一张福利卡。

＊团体合照以 10 人一组形式进行。

＊无法出示完整门票（要有票尾）的持票者，将不获派发福利卡。

＊请自行保管福利卡，如有遗失将不获主办单位补发。

＊主办单位保留拒绝迟到者、违反规则或扰乱现场秩序之人士参与福利活动。 ＊福利卡禁止转售，如经举报查实主办单位将取消该卡使用资格。

＊如有任何争议，一概以在场工作人员之决定为准，主办单位保有活动变更或终止的权利。

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