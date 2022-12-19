出道17年首度挑戰浪漫愛情電影《共感頻率》！呂珍九坦言期待體驗熱戀感受！

聖誕節浪漫首選！青春奇幻鉅獻《共感頻率》由《德魯納酒店》呂珍九、《殭屍校園》趙怡賢、《偶然發現的一天》金惠奫、《月升之江》羅人友、《王后傘下》裴仁爀新生代話題演員心動共演，故事敘述身處1999年的龍（呂珍九 飾）與2022年的花紋（趙怡賢 飾），偶然藉由老舊的無線電對講機，分享彼此的戀情、友情、夢想的青春愛情故事。12月23日即將在台上映。

《共感頻率》以無線電對講機穿越時空談心的題材，被韓國觀眾喻為是「愛情版《信號》」而引起話題，後來男主角時隔23年終於遇到女主角的揪心劇情也令觀眾忍不住爆淚！《共感頻率》也是出道17年的呂珍九首度接演的愛情電影，給人穩重成熟氛圍的呂珍九透露自己其實很愛開玩笑，還說自己的理想型也是這樣的人，他表示：「我想和跟我一樣愛開玩笑、喜歡演小劇場的人交往，喜歡笑容滿面、個性活潑、在一起時感到很幸福的人。」而平常喜歡做菜的呂珍九還希望對方是不偏食的人，他說：「我喜歡不偏食的人，很想和對方一起享受美食，如果無法如願的話會覺得很可惜、難過。」



呂珍九之前曾在綜藝節目上意外透露自己是「母胎單身」而造成話題，對此他大笑表示：「不知道這樣是好還是壞！覺得有點不好意思，但我目前還沒有遇見像《共感頻率》中『寒率』這樣的對象，通常是會有點曖昧，也會互相表示好感，但我還是比較慎重一點的人。」呂珍九還透露自己其實想嘗試火熱的愛情，他說：「我很好奇通常分手後的眷戀感是什麼樣的情緒，應該是很懷念和對方熱戀時的自己吧。我也很在意我所飾演的『龍』他真正的感受，每個瞬間對他而言有著什麼樣的意義。我也想在20多歲時像『龍』一樣體驗看看熱戀的感覺，一直在等待著。」



話題韓劇《殭屍校園》的演員們這次還現身《共感頻率》的試映會為本片女主角趙怡賢加油打氣，趙怡賢開心地說：「羅門、燦榮、持厚、仁秀哥都有到場，他們都說電影很好看，還稱讚我在裡面很可愛，我還開玩笑回他們：『我知道！』到現在《殭屍校園》的大家都仍保持聯絡，這次他們還給我花束和親筆信，讓我非常感動！」



在話題韓劇《為何是吳秀才？》中飾演深情男二的裴仁爀，在《共感頻率》中則飾演「龍」的好友「恩成」一角，對於這個角色，裴仁爀表示：「這與我之前的作品不太一樣，這次選擇了能表現出時代感性魅力的作品。電影中，我和『龍』從高中開始就是朋友，有著與年齡不符的成熟一面，也常為『龍』的戀愛問題解惑。」而裴仁赫的健康狀況也意外引發話題，因為他近期在《王后傘下》扮演世子一角，劇中有吐血等虛弱場面；在《青春應援Cheer Up》中則有流鼻血、體力不支的畫面；在《共感頻率》中則因為腳受傷住院，因此竟被觀眾懷疑是不是真的身體出了問題，對此裴仁赫強調：「我本人非常健康！」年度奇幻愛情鉅獻《共感頻率》本週五12月23日在臺上映！



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