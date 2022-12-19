出道17年首度挑战浪漫爱情电影《共感频率》！吕珍九坦言期待体验热恋感受！

圣诞节浪漫首选！青春奇幻巨献《共感频率》由《德鲁纳酒店》吕珍九、《僵尸校园》赵怡贤、《偶然发现的一天》金惠奫、《月升之江》罗人友、《王后伞下》裴仁爀新生代话题演员心动共演，故事叙述身处1999年的龙（吕珍九 饰）与2022年的花纹（赵怡贤 饰），偶然藉由老旧的无线电对讲机，分享彼此的恋情、友情、梦想的青春爱情故事。12月23日即将在台上映。

《共感频率》以无线电对讲机穿越时空谈心的题材，被韩国观众喻为是「爱情版《信号》」而引起话题，后来男主角时隔23年终於遇到女主角的揪心剧情也令观众忍不住爆泪！《共感频率》也是出道17年的吕珍九首度接演的爱情电影，给人稳重成熟氛围的吕珍九透露自己其实很爱开玩笑，还说自己的理想型也是这样的人，他表示：「我想和跟我一样爱开玩笑、喜欢演小剧场的人交往，喜欢笑容满面、个性活泼、在一起时感到很幸福的人。」而平常喜欢做菜的吕珍九还希望对方是不偏食的人，他说：「我喜欢不偏食的人，很想和对方一起享受美食，如果无法如愿的话会觉得很可惜、难过。」



吕珍九之前曾在综艺节目上意外透露自己是「母胎单身」而造成话题，对此他大笑表示：「不知道这样是好还是坏！觉得有点不好意思，但我目前还没有遇见像《共感频率》中『寒率』这样的对象，通常是会有点暧昧，也会互相表示好感，但我还是比较慎重一点的人。」吕珍九还透露自己其实想尝试火热的爱情，他说：「我很好奇通常分手后的眷恋感是什么样的情绪，应该是很怀念和对方热恋时的自己吧。我也很在意我所饰演的『龙』他真正的感受，每个瞬间对他而言有著什么样的意义。我也想在20多岁时像『龙』一样体验看看热恋的感觉，一直在等待著。」



话题韩剧《僵尸校园》的演员们这次还现身《共感频率》的试映会为本片女主角赵怡贤加油打气，赵怡贤开心地说：「罗门、灿荣、持厚、仁秀哥都有到场，他们都说电影很好看，还称赞我在里面很可爱，我还开玩笑回他们：『我知道！』到现在《僵尸校园》的大家都仍保持联络，这次他们还给我花束和亲笔信，让我非常感动！」



在话题韩剧《为何是吴秀才？》中饰演深情男二的裴仁爀，在《共感频率》中则饰演「龙」的好友「恩成」一角，对於这个角色，裴仁爀表示：「这与我之前的作品不太一样，这次选择了能表现出时代感性魅力的作品。电影中，我和『龙』从高中开始就是朋友，有著与年龄不符的成熟一面，也常为『龙』的恋爱问题解惑。」而裴仁赫的健康状况也意外引发话题，因为他近期在《王后伞下》扮演世子一角，剧中有吐血等虚弱场面；在《青春应援Cheer Up》中则有流鼻血、体力不支的画面；在《共感频率》中则因为脚受伤住院，因此竟被观众怀疑是不是真的身体出了问题，对此裴仁赫强调：「我本人非常健康！」年度奇幻爱情巨献《共感频率》本周五12月23日在台上映！



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