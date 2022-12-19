[有片]李俊昊快問快答宣傳新戲《King The Land》難忘《衣袖紅鑲邊》李祘一角帶來的幸福

日前演員李俊昊在Youtube頻道上發布了新影片，影片中他依照賓果板子上的問題一一進行回答，也提到了自己2023年即將與大家見面的新電視劇作品《King The Land》，以及2022年令他難忘的作品角色《衣袖紅鑲邊》的君王李祘。

遊戲中李俊昊一一回答了自己的近況，被問到是否有想去哪裡旅行？他毫不猶豫的回答了「夏威夷」，他提到之前自己是因為有行程而前往當地，不過工作滿檔，即使在風景秀麗的夏威夷也沒能好好放鬆享受一下，於是希望有休息時間的時候能夠再次拜訪這個療癒之地。



他也被問到自己所演出的作品中，哪一個角色與自己最相像？哪一個又是最不像的呢？他說其實每次總覺得當下所演出的角色，就是與自己最相似的，但重新回顧思考一下的話，與自己本性最不一樣的應該是《金科長》當中的徐律一角。而與他的個性最相近的角色，他則認為是個性非常正直，愛著身邊所有人，以及對自己相當嚴格的人物，也就是他在《衣袖紅鑲邊》中所飾演的君主李祘，不過畢竟是君王，要俊昊自己說出與他相似他顯得有些不好意思，只以「斗膽地說自己像那位」來婉轉表達。



俊昊也說明自己在演出《衣袖紅鑲邊》時擁有相當棒的回憶，希望一邊演出李祘這個角色時，間接體驗到他的痛苦以及如何度過每一天。無疑地這部作品也為李俊昊帶來相當風光的時刻，令他難忘的也是2022年的百想藝術大賞頒獎典禮，這個角色讓他證明了自己的演技出色，並獲得廣大觀眾們的喜愛，他也感到相當幸福。



目前李俊昊也正在為接下來的作品JTBC新電視劇《King The Land》的拍攝而努力，也希望這部作品得到大家的關注與期待，為了劇中必須穿著西裝，俊昊透露自己正在努力健身中，也不停的揣摩他的角色「具元」的心情，劇中的他雖聰明有能力，但是卻痛恨虛假的笑容。他將遇上酒店職員中的微笑女王「千莎朗」（潤娥飾），希望觀眾們多多期待。



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