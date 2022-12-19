本因宋仲基而收看卻被爺爺李星民演技吸引！《財閥家的小兒子》李星民成高收視率功臣、神演技話題狂飆！

電視劇《財閥家的小兒子》自未開播時，吸引關注的一直是主演宋仲基以及申鉉彬的合作，沒想到真正進入劇情之後，讓觀眾們目不轉睛的是順洋集團的主人，爺爺李星民的神演技！從一開始的自負，到發現孫子與他對立的憤怒，到近來車禍後因病發生無法自控的狀況，神演技令人心疼爺爺了！

演技派演員李星民再度刷新人生角色，雖然無論在大小螢幕他的作品都不少，但有許多觀眾在《財閥家的小兒子》之前仍不一定能叫出他的名字。他在劇中走路有點駝背的樣子，罵人時說出的方言，更令韓國當地觀眾們直接聯想到既存的三星集團創始人李秉喆。當然集團內的繼承權之爭也是不可缺少的故事，李星民不怒而威的樣子，視線掃過之處大家都只能低下頭，無法與他對視。



《財閥家的小兒子》自開播以來收視狂飆，除了盛世美顏又帥氣的宋仲基功不可沒以外，更有觀眾們認為收視率是靠「李星民的戲份多寡」來決定的。觀眾們指出在收視狂飆到第八集後，第九集反而稍微回跌，原因在於第九集的內容主要在說明宋仲基如何入主姑姑的順洋百貨，而本集爺爺出場的戲份非常少，才造成收視率些許下跌。也有很多觀眾們留言表示「是為了看陳養喆（李星民飾）才收看本劇」。



李星民在劇中所說的許多台詞以及名場面也為觀眾們津津樂道，成為討論的話題。從他一登場就對兒時的陳導俊（金康勳飾）感到訝異，並直接問他「你是不是能預知未來」一針見血突破盲點，陳導俊雖然機智回應，但熟讀創辦人自傳對於順洋發展瞭若指掌的他，想為父母復仇而與爺爺對立。陳養喆的敵人可不只小孫子，子女為了爭奪繼承權可是用盡心機，但在每一次的狀況中，陳養喆總能以自己的智慧化解，甚至當機立斷做出最好的選擇。雖然陳導俊已經預知未來而能夠在投資中獲利，但爺爺何嘗不是最聰明之人？



李星民的角色在本劇一開始被大家視為反派，是宋仲基復仇的對象，是為了利益不顧一切的標準商人。但經歷了一次次交手，讓爺爺也佩服小孫子的遠見與野心，開始覺得這才是真正的接班人，爺爺一角從宋仲基的阻力轉變為助力。此時劇情又安排李星民與宋仲基一同遭遇車禍，加上病況急轉直下，讓觀眾們無法怨恨他，反而轉為同情。即使不可一世的商場巨人，在病魔面前仍是如此無力。李星民一秒變臉的神演技，令觀眾們讚嘆不已。



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