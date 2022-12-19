本來是在檢測「身體年齡」卻比起胸肌大小！銀赫摸完東海：「啊～太大了！我這種程度才剛好」

Super Junior東海、銀赫日前在《D&E Show》電台中，看了檢測身體年齡的影片。

這個身體年齡的檢測，之前也有在《家師父一體》中出現過，將十指緊扣後，雙腳依序跨過雙手，如果雙手可以穿到背部，那麼就是20歲、如果卡在臀部的話，那就是30歲、如果只能穿過一隻腳，那是40歲、如果一隻腳都沒辦法穿過的話，那就是50歲。



東海影片還沒看完，就已經起身在嘗試：「我完全伸不進去耶！」銀赫：「你...說了你是40代，你要出大事了！」之後兩人到旁邊嘗試，銀赫說如果雙手鬆開就結束了，東海：「感覺會因為背而過不去，感覺會卡住。」銀赫：「對啊～就是因為這樣才說你是40代。」

221216 #동해 #은혁 혁재는 되지만 등도 가슴도 커서 안 되는 동해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/dqYpoEjfCf — 욘미 (@elf__hasu) December 16, 2022

最後銀赫成功穿過，東海則卡在屁股，銀赫又對他說：「看吧！說你要出大事了！」東海以為是自己屁股太大，銀赫：「不是..是這裡（比了手臂）的線條有點...」東海：「啊～是因為胸肌才不行！（摸了自己的胸）啊～胸這裡有點大。」銀赫又說不是胸大的問題，東海上前要他摸摸看，銀赫摸完就說：「啊～太大了！好噁心啊～我這種程度才是剛好的。」結果換東海摸他的，一開始不是在身體年齡的檢測嘛 XD

之後又換了一個檢測動作，銀赫邊做就邊碎念：「你得適當點運動，那樣運動是不行的。」而日前東海作客出演金鍾國的節目「GYM鍾國」時，就提到自己勤奮運動的另一個原因是「想生3個健康的小孩」。



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