本因宋仲基而收看却被爷爷李星民演技吸引！《财阀家的小儿子》李星民成高收视率功臣、神演技话题狂飙！

电视剧《财阀家的小儿子》自未开播时，吸引关注的一直是主演宋仲基以及申铉彬的合作，没想到真正进入剧情之后，让观众们目不转睛的是顺洋集团的主人，爷爷李星民的神演技！从一开始的自负，到发现孙子与他对立的愤怒，到近来车祸后因病发生无法自控的状况，神演技令人心疼爷爷了！

演技派演员李星民再度刷新人生角色，虽然无论在大小萤幕他的作品都不少，但有许多观众在《财阀家的小儿子》之前仍不一定能叫出他的名字。他在剧中走路有点驼背的样子，骂人时说出的方言，更令韩国当地观众们直接联想到既存的三星集团创始人李秉喆。当然集团内的继承权之争也是不可缺少的故事，李星民不怒而威的样子，视线扫过之处大家都只能低下头，无法与他对视。



《财阀家的小儿子》自开播以来收视狂飙，除了盛世美颜又帅气的宋仲基功不可没以外，更有观众们认为收视率是靠「李星民的戏份多寡」来决定的。观众们指出在收视狂飙到第八集后，第九集反而稍微回跌，原因在於第九集的内容主要在说明宋仲基如何入主姑姑的顺洋百货，而本集爷爷出场的戏份非常少，才造成收视率些许下跌。也有很多观众们留言表示「是为了看陈养喆（李星民饰）才收看本剧」。



李星民在剧中所说的许多台词以及名场面也为观众们津津乐道，成为讨论的话题。从他一登场就对儿时的陈导俊（金康勋饰）感到讶异，并直接问他「你是不是能预知未来」一针见血突破盲点，陈导俊虽然机智回应，但熟读创办人自传对於顺洋发展了若指掌的他，想为父母复仇而与爷爷对立。陈养喆的敌人可不只小孙子，子女为了争夺继承权可是用尽心机，但在每一次的状况中，陈养喆总能以自己的智慧化解，甚至当机立断做出最好的选择。虽然陈导俊已经预知未来而能够在投资中获利，但爷爷何尝不是最聪明之人？



李星民的角色在本剧一开始被大家视为反派，是宋仲基复仇的对象，是为了利益不顾一切的标准商人。但经历了一次次交手，让爷爷也佩服小孙子的远见与野心，开始觉得这才是真正的接班人，爷爷一角从宋仲基的阻力转变为助力。此时剧情又安排李星民与宋仲基一同遭遇车祸，加上病况急转直下，让观众们无法怨恨他，反而转为同情。即使不可一世的商场巨人，在病魔面前仍是如此无力。李星民一秒变脸的神演技，令观众们赞叹不已。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻