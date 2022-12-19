193cm朴栖含出道前深夜遭遇恐怖事件：那位白髮老爺爺真的嚇死我了

朴栖含爆料練習生時期遭遇到的驚心動魄的事情。

1993年出生的朴栖含是愛豆團KNK的一員，當愛豆時人氣平平，沒想到因為一部漫改BL劇《語義錯誤》爆火，身高193公分的他搭檔177公分的朴宰燦，劇中兩人的超萌身高差、曖昧場景讓人心動不已！今年3月，朴栖含應招入伍，作為社會服務要員服役中。 看不到朴栖含，粉絲們只能翻出各種舊物料細細回味，發現他曾在直播中提到自己差點被綁架。



朴栖含當時表示：「是快要出道前的事情，當天練習到很晚，出道時間一直被推遲，作為練習生的我心裡很難過，就給一個很要好的哥哥打了電話，我蜷在一條小巷子裡打電話，看見一輛車開過來，並突然停了下來，一位白髮老爺爺走下車來問我是不是之前坐了計程車。 他一邊走向我一邊問我到底有沒有坐計程車，我產生了一種很不好的感覺，就加快了步伐想要走開。 但是那個人突然抓住我的胳膊，準備用電擊器電我，嚇得我大叫著跑回了宿舍。 電話那邊的大哥一直問我怎麼了，當時我真的怕死了。 」



身高193公分的朴栖含竟然在首爾市鬧市區差點被綁架，聽得粉絲和網友十分震驚，紛紛表示：「太嚇人了」、「男生在外面也要保護好自己」、「晚上還是不要出去了」、「是我們想的那種犯罪嗎」等。

真的不敢想像連人高馬大的朴棲含都會遇到這麼恐怖的事情，若不是他年輕跑得比對方快，真的不知道會發生什麼可怕的事情。

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