大嫂還是媽媽！誰是《財閥家的小兒子》第一美女，「媽媽」現實生活中被歌手老公寵成公主

誰是熱播劇《財閥家的小兒子》中的第一美女？
近期最火爆的韓劇當屬《財閥家的小兒子》，財閥家順洋集團忠心耿耿的管理組組長一朝被財閥害死，卻魂穿到了財閥家孫子的 身上，憑藉預知能力得到掌舵人陳養喆會長（李星民 飾）的認可而周旋於財閥家，想要找到害死自己前世的兇手，劇情融合了重生、復仇、 懸疑等，精彩不斷，第11集收視率已經突破20%，數值繼續飆升中。
觀眾們感歎於演員們精湛演技的同時，也對劇中女演員的美貌讚不絕口，尤其是這兩位的顏值難分高下。 第一位是「大嫂」牟賢珉（朴智賢 飾），她是順洋家長孫陳星俊（金南喜 飾）的聯姻妻子，更是《賢誠日報》的長公主，集萬千寵愛於一身的白富美。 朴智賢飾演的大嫂自帶「冷都女」、「精英感」的氣場與氣質，從第一次出場就讓所有觀眾驚豔，時時刻刻都拿捏住了分寸，眼神堅定、雷厲風行。 面對心儀的陳導俊（宋仲基 飾）時又會露出難得的小女人嬌羞狀態。
另一位讓觀眾們覺得與朴智賢的美貌不分上下，堪稱劇中「第一美女」的則是陳導俊的媽媽「李海仁」，她有著與順洋家格格不入的純真靈魂，曾經是華麗的頂級明星。 嫁入豪門之後的「海仁」並沒有放低姿態討好公婆、叔伯姑嫂，一心只系在兒子陳導俊身上。 「李海仁」的扮演者是演技派鄭惠英，她的氣質在娛樂圈中可謂是獨樹一幟，一股子清冷氣息，而且臉也很有辨識度，非常耐看，劇中的她為了符合財閥兒媳婦以及頂級明星的高貴、 奢華氣質，妝感偏濃，看上去很有攻擊性，但實則舉手投足間都散發著優雅與溫柔，是觀眾們喜歡的女性角色之一。
鄭惠英和歌手SEAN結婚將近20年，是韓娛圈最出名的「鴛鴦夫婦」代表，兩人曾在節目中透露從談戀愛到現在從未吵過架，SEAN更是把老婆寵成了公主，坊間流傳著「能把傲嬌Rapper變成溫和慈善家的只有鄭惠英」這句話，夫妻倆一直致力於慈善、公益事業，每月定期向弱勢孩童機構捐款，為了能看到更多孩子得以溫飽，一度暫緩買房的計畫，把這筆錢拿來資助100個孩童。據統計夫婦兩人的捐款金額高達55億韓元。
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