推翻3年前的自己！繼《新西遊記7》後再次出現的話題，曹圭賢：「現在看到姪子們，確實是性惡論」XD

那個大喊「這孩子能有什麼罪啊！」的曹圭賢不見了！（大笑）

《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季──《看我的肩膀，都要脫臼了》，於2日公開第1集，嘉賓為大家都很熟悉的宋旻浩。這是一檔讓客人坐下，然後主持人曹圭賢、殷志源開始鬥嘴、令人心酸的脫口秀。





美酒和美食當前，三位彼此都相當熟悉的藝人開始聊天。殷志源表示：「不是有句話嗎，要小心單方面對你好的人。」兩位弟弟表示贊同，殷志源又說：「所以我一直對你（指曹圭賢）不好啊～」嗯？這麼突然？





曹圭賢反問：「所以是故意對我不好的嗎？」殷志源解釋：「是不需要對你好，人性本惡嘛～」曹圭賢不滿：「看到我的姪子後也是（這麼認為嘛）？」





羅PD在旁邊忍住笑，這是繼《新西遊記7》後再次出現的「性善論」V.S「性惡論」XD過了片刻，曹圭賢表示：「但是（現在）看到孩子們…」





「…確實是性惡論沒錯」，引發爆笑。3年後推翻3年前的自己，當時大喊「這孩子有什麼罪啊」的曹圭賢已經消失的無影無蹤了XD



回顧：《新西遊記7》為了支持「性善論」…曹圭賢突然公開姪子照片：「這孩子能有什麼罪啊！」

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