快看我的鑽石耳環有多美！車銀優戴知名D牌鑽石配飾，秒變氣質公主XD

王子變公主，就差一套D牌的千元（韓幣）珠寶！

被稱為統一了飯圈審美的「臉蛋天才」車銀優又有了新的頭銜，被讚是「盧浮宮的雕像」，擁有360度無死角的花美男顏值，無論是在本土韓國，還是在國外，都有非常多人喜歡他，覺得他每一個造型都特別的帥氣，看起來特別的舒服。

前不久舉行的粉絲會上，車銀優就讓大家見識了什麼叫做「能夠駕饟任何一個造型」，他穿著淺粉色的毛衣登場，整個人都散發著純情魅力，皮膚白皙有光澤，肌膚有種吹彈可破的既視感，臉部線條流暢，輪廓清晰分明，整個人煥發光彩，氣質拉滿，齊劉海更是增添了幾分美少年感覺 。 而面對粉絲們帶來的所有小道具、配飾，他都來者不拒，通通戴在了頭上、耳朵上、手腕上。 比如風靡韓國、被無數女明星帶火的DAISO塑膠王冠禮盒，戴在車銀優的頭上竟莫名適合，粉色的愛心王冠、紅寶石耳環，以及鑽石項鍊，在車銀優神仙顏值的加持下減少了塑膠廉價感，還另他的氣質變得溫柔起來，看得粉絲們調侃是「王子變公主」。 估計很開DAISO的同款套盒就要被瘋搶光了。



공주님께서 풀 착장 해주신 D사 주얼리는 최고가 모델이고 특히 넥크리스를 오랜시간 착용해주셨어요



(아기용이라 티아라 사이즈가 작아서 미안)

새제품 그대로 가격부분과 프린세스부분은 절단하여 윗부분만 개봉된 상태로 전달드렸답니다#차은우 #EUNWOO pic.twitter.com/cahiLCpE7O — 흰우유 (@wholemilk330) December 11, 2022

藍白色系的花環和手環充滿了森林仙氣，動物耳朵頭箍也是萌萌的，花朵做成的兔耳朵頭箍更是襯得車銀優很有靈氣，任何道具都掩蓋不住他顏值的優越。



221211 차은우 포토북팬싸

넘나 이쁘게 미소 지으며

짱스님을 바라보던 으누

그걸 놓치신 짱스님

근데 하트는 너무 이뻐요

그럼 성공성공성공

볼펜 좀 어떻게 해줘 으누야ㅋㅋ

누나가 그냥 대충 지웠어ㅋㅋㅋ

우리 이쁜 차토끼때문에 잠 못 드는 밤#차은우 #CHAEUNWOO#차은우이동민사랑해 pic.twitter.com/4GlePjGPik — 동미니로하 (@dongmini_roha) December 12, 2022

這大紅色的蝴蝶結被車銀優戴在頭上令人即刻聯想起了白雪公主，皮膚雪白的他其實是「白雪王子」吧。 大大的蝴蝶結同時還讓人想到了禮物，馬上就要到耶誕節了，車銀優你是準備把自己送給粉絲嗎？？



今天又是被車銀優的顏值感動的一天！！

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