快看我的鑽石耳環有多美！車銀優戴知名D牌鑽石配飾，秒變氣質公主XD

快看我的鑽石耳環有多美！車銀優戴知名D牌鑽石配飾，秒變氣質公主XD

明星   2022年12月18日   星期日10:12   Tracy  

（封面圖源：IG@eunwo.o_c）

王子變公主，就差一套D牌的千元（韓幣）珠寶！

被稱為統一了飯圈審美的「臉蛋天才」車銀優又有了新的頭銜，被讚是「盧浮宮的雕像」，擁有360度無死角的花美男顏值，無論是在本土韓國，還是在國外，都有非常多人喜歡他，覺得他每一個造型都特別的帥氣，看起來特別的舒服。

前不久舉行的粉絲會上，車銀優就讓大家見識了什麼叫做「能夠駕饟任何一個造型」，他穿著淺粉色的毛衣登場，整個人都散發著純情魅力，皮膚白皙有光澤，肌膚有種吹彈可破的既視感，臉部線條流暢，輪廓清晰分明，整個人煥發光彩，氣質拉滿，齊劉海更是增添了幾分美少年感覺 。 而面對粉絲們帶來的所有小道具、配飾，他都來者不拒，通通戴在了頭上、耳朵上、手腕上。 比如風靡韓國、被無數女明星帶火的DAISO塑膠王冠禮盒，戴在車銀優的頭上竟莫名適合，粉色的愛心王冠、紅寶石耳環，以及鑽石項鍊，在車銀優神仙顏值的加持下減少了塑膠廉價感，還另他的氣質變得溫柔起來，看得粉絲們調侃是「王子變公主」。 估計很開DAISO的同款套盒就要被瘋搶光了。

藍白色系的花環和手環充滿了森林仙氣，動物耳朵頭箍也是萌萌的，花朵做成的兔耳朵頭箍更是襯得車銀優很有靈氣，任何道具都掩蓋不住他顏值的優越。

這大紅色的蝴蝶結被車銀優戴在頭上令人即刻聯想起了白雪公主，皮膚雪白的他其實是「白雪王子」吧。 大大的蝴蝶結同時還讓人想到了禮物，馬上就要到耶誕節了，車銀優你是準備把自己送給粉絲嗎？？

今天又是被車銀優的顏值感動的一天！！

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