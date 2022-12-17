[分集剧情]《财阀家的小儿子》谋害陈养喆的竟是「这个人」！导俊被真相吓到手机滑落，重整心态后反将一军！（EP12）

凶手身份太让人意外，大家猜到了吗？ T^T
JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 上集陈养喆调查车祸内幕时突发谵妄症状，好多人希望他只是装出来的而已T^T
真凶竟是枕边人
牟贤珉向徐旻渶介绍了一家买卖赝品古画的「心画廊」，禹室长前往调查时发现关键线索：卡车司机口袋里那个写著陈养喆车牌号的纸条，背面沾染了一个印章的图案，印章主人正是顺洋集团女主人、陈养喆之妻——李必玉。
李必玉为陈家奉献50年光阴，眼见老头子竟要把集团交给私生子的小孩，狠心决定用车祸修正他的错误，现在对於陈养喆陷入谵妄的结果也为颇满意。 她召集三个亲生小孩共进晚餐、准备宣布陈养喆的病情，却被不请自来的导俊巧妙阻止。 导俊已发现她就是真凶，向她提出了既是交易也是威胁的条件：她不公开陈养喆的病况、保证导俊坐稳顺洋金融社长位置，导俊就不公开她的教唆杀人罪名。 李必玉费尽心思想把公司传给亲生小孩，最终还是栽在导俊手里。
顺洋家的王子之乱
理事会上，陈星俊出人意料地提名陈荣基担任顺洋金融社长，获得大多数选票。 关键时刻陈养喆在药物帮助下清醒登场、成功把导俊扶上社长之位，知道幕后详情的导俊看著爷爷不禁热泪盈眶。
陈星俊没有善罢甘休，藉贤诚日报之手抹黑会长和导俊，并把风险极大的新车发布会安排在股东大会之前，试图将导俊他拉下台。 导俊得知股东大会将在2002年6月召开，而韩日世界杯即将盛大举办，似乎想到了新的对策。
下集预告里，导俊信心满满主动接下新车业务。 导俊希望旻渶停止调查某个案件，但旻渶坚持身为检察官的原则。 陈养喆的症状日益严重，甚至把牟贤珉当成了润基的生母，最后一幕倒在地上不省人事！第13集将在今晚公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~
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