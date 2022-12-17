果然一追劇停不下來！SJ圭賢透露正在看《財閥家的小兒子》：「我從凌晨2點開始的，看到早上7點」

15日，Super Junior圭賢作為嘉賓出演東海、銀赫主持的《D&E Show》電台。

節目中，圭賢又提到自己正在追《財閥家的小兒子》，他表示：「凌晨2點開始的，看到早上7點，所以一整個晚上都沒睡覺，因為太有趣了。」銀赫聽到也說：「一起來馬上就...我在廚房吃著飯呢！從房間出來馬上跟我說『哥～一定要看《財閥家的小兒子》。」圭賢還「驕傲」地說道：「我已經看到第10集了。」甚至被拍到一下班馬上打開 OTT 要追劇 XD

K 새벽 1신가 2시에 시작했어요. 아침 7시까지 봤잖아 그냥 잠을 못 잤어요 너무 잼있어서!!

E 일어나자 마자 나한테 이야기 하더라고

일어나자마자 나한테 저 밥 먹고 있는데.. 방에서 나오면서부터 형 재벌집 막내아들 꼭 봐#규현 #은혁

pic.twitter.com/bHfwFZUQZ8 — 콩알 (و•o•)و (@hae_eun1544) December 15, 2022

在正規11輯《The Road : Celebration》直播時，圭賢的提問是「昨晚睡覺前做了什麼？」厲旭也答對：「啊！在追劇吧！」希澈還開心地說：「我下午發泡泡的時候，看到粉絲們說圭賢歐爸正在追《財閥家的小兒子》。」



由宋仲基、李星民、申鉉彬主演的《財閥家的小兒子》緊湊的劇情加上演員們精湛的演技，真的非常吸引人。11日播出的第11集收視已經突破21.1％，感覺接下來還會再創高呢！不知道大家有沒有追了呢？



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