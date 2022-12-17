果然一追劇停不下來！SJ圭賢透露正在看《財閥家的小兒子》：「我從凌晨2點開始的，看到早上7點」

果然一追劇停不下來！SJ圭賢透露正在看《財閥家的小兒子》：「我從凌晨2點開始的，看到早上7點」

明星   2022年12月17日   星期六15:11   Yuan  

（封面圖源：《財閥家的小兒子》劇照、SM娛樂）

15日，Super Junior圭賢作為嘉賓出演東海、銀赫主持的《D&E Show》電台。

節目中，圭賢又提到自己正在追《財閥家的小兒子》，他表示：「凌晨2點開始的，看到早上7點，所以一整個晚上都沒睡覺，因為太有趣了。」銀赫聽到也說：「一起來馬上就...我在廚房吃著飯呢！從房間出來馬上跟我說『哥～一定要看《財閥家的小兒子》。」圭賢還「驕傲」地說道：「我已經看到第10集了。」甚至被拍到一下班馬上打開 OTT 要追劇 XD

在正規11輯《The Road : Celebration》直播時，圭賢的提問是「昨晚睡覺前做了什麼？」厲旭也答對：「啊！在追劇吧！」希澈還開心地說：「我下午發泡泡的時候，看到粉絲們說圭賢歐爸正在追《財閥家的小兒子》。」
（圖源：SM娛樂）

由宋仲基、李星民、申鉉彬主演的《財閥家的小兒子》緊湊的劇情加上演員們精湛的演技，真的非常吸引人。11日播出的第11集收視已經突破21.1％，感覺接下來還會再創高呢！不知道大家有沒有追了呢？
（圖源：黃Viu煲劇平台）

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