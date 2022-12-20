[分集劇情]《禁婚令》是美男耍帥片無誤！金永大金宇錫好友終為女子而反目！兩人都已獻吻朴柱炫〜（EP3－4）

[有雷]如果想看輕鬆搞笑又帶有些許情色暗示的電視劇，那麼《禁婚令》是不錯的選擇。謊稱能夠讓已死世子嬪附身的朴柱炫，面對傲嬌又自戀的君主金永大，以及原本差點成親的暖男夫君金宇錫，似乎出現了難以抉擇的場面！

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《禁婚令》才上演4集已經進入三角戀的搶人局面了！完全激不得，無法接受自己不夠厲害不夠帥的自戀君王李憲（金永大飾），為了證明自己健康無虞，打算以狩獵的方式昭告全國人民。只是他想起以往打獵還將獵物得意地呈現給世子嬪看，曾嚇得世子嬪當場暈過去，現在的他得重拾七年前的威風。最後也陰錯陽差獵得一頭野豬，讓宮中歡欣鼓舞。



芮素娘（朴柱炫飾）告假返家卻遭追殺，雖然她出身富貴人家，卻因後母當道想置她於死地而離家，改名後過著流浪生活。殿下派好友信元（金宇錫飾）前來保護她，信元對她相當體貼，更提醒素娘不可讓殿下產生混亂的投射情感，素娘則是懷疑信元是否知道她就是差點與他成親的女子芮賢善。



素娘回到宮中仍進行著每天日常作業「哄皇上入睡」，也幫李憲找出了夜間總發出的怪聲，但兩人意外落水，信元縱身跳入水中卻是先救起了素娘，還施行人工呼吸，沒想到李憲因此相當吃味，好友竟然沒有先救自己而是救起宮女，不過由素娘稱讚了他精壯的玉體幾句，哄他睡覺，他就全忘光光了。不過信元與李憲兩人都為自己親吻了素娘而感到小鹿亂撞。



素娘因落水而受了風寒卻又堅持跟去打獵，回宮後撐不住而病倒，李憲將信元支開一個人照顧素娘，沒想到又再度親了上去，而在門口的信元則是目睹這一切。素娘還提議殿下喝酒幫助睡眠，兩人玩著虛情假意的真心話大冒險，否認彼此一切感情。素娘還從宮外求得情色圖書，李憲與信元嘴巴上說成何體統，結果兩人都對書的內容相當感興趣。



宮內的尚膳與尚宮將計就計，看出殿下對素娘有不同的感覺，於是打算就促成他們，讓素娘直接陪寢，有可能順勢解除禁婚令。信元想盡辦法阻擋，竟然直衝皇上寢宮拉走了素娘！李憲看來相當憤怒，下一集兩人是否好友關係直接決裂？



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