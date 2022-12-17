兩對CP甜蜜的模樣在劇中很少見吧？《財閥家的小兒子》「堂哥&堂嫂」、「姑姑&姑丈」將錄製劇評與問答！

「堂哥」金南喜換個髮型至少年輕10歲！

今年底（2022年）話題作《財閥家的小兒子》，描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。今晚（17日）將播出第13集，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台收看，臺灣觀眾則可到friDay影音追看哦！





隨著電視劇播出，助演們的瘋狂存在感也一直是大眾討論的焦點。「堂哥」金南喜（飾演陳星俊）、「堂嫂」朴智賢（飾演牟賢珉）、「姑姑」金信祿（飾演陳華榮）、「姑丈」金度賢（飾演崔昌帝），四位演員在劇中分別組成兩對CP，並展現默契配合。





而這兩對CP錄製了《財閥家的小兒子》劇評與問答，分別在20日（姑姑&姑丈）與22日（堂哥&堂嫂）公開。照片中，兩對CP展現和樂融融、相親相愛的氛圍，是電視劇裡少見的模樣。尤其金南喜換個髮型、戴上眼鏡，不少網友表示：「至少年輕十歲！」、「下次和朴智賢拍個愛情喜劇感覺也不錯」等。

值得一提的是，金南喜出生於1986年，曾出演《天外謎蹤》、《不瘋不狂不愛你》、《Sweet Home》、《請輸入檢索詞WWW》、《陽光先生》等作品。





來幫劇迷們回憶一下金南喜分別在《陽光先生》和《Sweet Home》裡的造型～一個是日軍大佐「森隆史」，另一個是語文老師「鄭載憲」，角色與個性反差極大，令人印象深刻。

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