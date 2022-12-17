两对CP甜蜜的模样在剧中很少见吧？《财阀家的小儿子》「堂哥&堂嫂」、「姑姑&姑丈」将录制剧评与问答！

「堂哥」金南喜换个发型至少年轻10岁！

今年底（2022年）话题作《财阀家的小儿子》，描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。今晚（17日）将播出第13集，香港观众可在黄Viu煲剧平台收看，台湾观众则可到friDay影音追看哦！





随著电视剧播出，助演们的疯狂存在感也一直是大众讨论的焦点。「堂哥」金南喜（饰演陈星俊）、「堂嫂」朴智贤（饰演牟贤珉）、「姑姑」金信禄（饰演陈华荣）、「姑丈」金度贤（饰演崔昌帝），四位演员在剧中分别组成两对CP，并展现默契配合。





而这两对CP录制了《财阀家的小儿子》剧评与问答，分别在20日（姑姑&姑丈）与22日（堂哥&堂嫂）公开。照片中，两对CP展现和乐融融、相亲相爱的氛围，是电视剧里少见的模样。尤其金南喜换个发型、戴上眼镜，不少网友表示：「至少年轻十岁！」、「下次和朴智贤拍个爱情喜剧感觉也不错」等。

值得一提的是，金南喜出生於1986年，曾出演《天外谜踪》、《不疯不狂不爱你》、《Sweet Home》、《请输入检索词WWW》、《阳光先生》等作品。





来帮剧迷们回忆一下金南喜分别在《阳光先生》和《Sweet Home》里的造型～一个是日军大佐「森隆史」，另一个是语文老师「郑载宪」，角色与个性反差极大，令人印象深刻。

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