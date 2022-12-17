愛豆的社會生活！THE BOYZ Q＆aespa Giselle差點相撞，兩人嚇到一個摀胸、一個往後退

《2022 KBS歌謠大祝祭》在昨晚登場，大家都有看舞台嗎？

結束的時候，愛豆們紛紛走上台要粉絲們打招呼。THE BOYZ的Q走著走著，走在他前面的aespa的Giselle突然轉身尋找成員們，結果...兩人差點相撞，Q馬上在胸前比了一個叉（X）， Giselle也嚇到整個往後縮。

兩人的反應也在網路上引發熱烈討論，網友：「偶像的社會生活」、「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ完全嚇一跳啊」、「情景喜劇了」、「同時嚇一跳，X字又是什麼呵呵呵」、「Giselle表情真的被嚇到了」、「觸碰就會死的病，兩個都很可愛」、「真的像是誰拍了的人生四格照」、「孩子們好有趣啊」等等。



THE BOYZ在日前發行了冬季數位單曲《All About You》；而aespa近日也與師姐Red Velvet合作聖誕歌曲〈Beautiful Christmas〉，接下來她們的首個團綜《aespa’s synk road》也將在本月28日開播。



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