台版《尹食堂》提上日程！《康熙來了》製作人B2抵韓與羅PD會面，計劃海外取景、邀「全球知名華人明星」做嘉賓

曾製作《康熙來了》《模範棒棒堂》等人氣綜藝的製作人B2（陳彥銘）昨日在IG PO出同羅PD的合照，早在去年就購入《尹食堂》拍攝版權，今年終於相見啦！

B2昨日通過IG Story分享拜訪韓國CJ ENM大樓的照片，留言道：」等了快兩年終於疫情解封約成不用線上會議啦！一聊就聊了快兩小時~收穫滿滿！開心交了一位大神友人~動起來！動起來！期待即將到來的合作呦！」還附上「台版尹食堂」hashtag，暗示拍攝計劃又近了一步。



《尹食堂》是王牌綜藝PD羅䁐錫在2017年製作的真人秀節目，邀來尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美及申久在印尼島嶼經營韓餐廳，通過tvN播出時全國收視率最高達到14.1%，成為韓國歷代有線台綜藝收視冠軍。 隨後推出的《尹食堂2》、《尹STAY》也大獲好評，最近還前往墨西哥製作番外篇《瑞鎮家》，熱度長期不減。



B2因與CJ ENM有合作經驗，早在去年已買下《尹食堂》版權，計劃赴海外取景拍攝，預算超過一億台幣。 嘉賓方面則不局限於綜藝咖，計劃邀請在全球范圍有知名度的華人明星，希望是有陪伴感和神秘感、讓人想更加了解的藝人，但出於保密協定未透露具體人選。 原版《尹食堂》是向外國人推廣韓餐，B2表示台版也是類似模式，製作完成後大陸、東南亞、北美都可以收看。



大家希望哪些明星出演台版《尹食堂》，去哪裡拍攝呢？ 歡迎留言討論哦！

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