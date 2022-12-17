台版《尹食堂》提上日程！《康熙来了》制作人B2抵韩与罗PD会面，计划海外取景、邀「全球知名华人明星」做嘉宾

曾制作《康熙来了》《模范棒棒堂》等人气综艺的制作人B2（陈彦铭）昨日在IG PO出同罗PD的合照，早在去年就购入《尹食堂》拍摄版权，今年终於相见啦！

B2昨日通过IG Story分享拜访韩国CJ ENM大楼的照片，留言道：」等了快两年终於疫情解封约成不用线上会议啦！一聊就聊了快两小时~收获满满！开心交了一位大神友人~动起来！动起来！期待即将到来的合作呦！」还附上「台版尹食堂」hashtag，暗示拍摄计划又近了一步。



《尹食堂》是王牌综艺PD罗䁐锡在2017年制作的真人秀节目，邀来尹汝贞、李瑞镇、郑有美及申久在印尼岛屿经营韩餐厅，通过tvN播出时全国收视率最高达到14.1%，成为韩国历代有线台综艺收视冠军。 随后推出的《尹食堂2》、《尹STAY》也大获好评，最近还前往墨西哥制作番外篇《瑞镇家》，热度长期不减。



B2因与CJ ENM有合作经验，早在去年已买下《尹食堂》版权，计划赴海外取景拍摄，预算超过一亿台币。 嘉宾方面则不局限於综艺咖，计划邀请在全球范围有知名度的华人明星，希望是有陪伴感和神秘感、让人想更加了解的艺人，但出於保密协定未透露具体人选。 原版《尹食堂》是向外国人推广韩餐，B2表示台版也是类似模式，制作完成后大陆、东南亚、北美都可以收看。

大家希望哪些明星出演台版《尹食堂》，去哪里拍摄呢？ 欢迎留言讨论哦！

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