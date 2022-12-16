[聲明文]雖未達成協議但HOOK公司終低頭：「全額支付李昇基音源結算金54億韓元」並真心致歉！

HOOK娛樂公司與旗下歌手李昇基之間的連日爭議，終於在今日告一段落，HOOK公司也發出正式聲明文，表達對於李昇基的歉意，並已全額支付與其音源相關的收入。

日前李昇基所屬的HOOK公司，在李昇基與其簽定合約的18年間，137首歌曲的音源收入完全沒有支付給李昇基任何費用，而李昇基也提出要求公司提出期間內的「音源收益明細表」與「相關音源收益結算」的內容文件，並於12月1日向HOOK公司通報解除專屬合約。此消息也令大眾們相當震驚，原來18年來李昇基曾未收到任何有關歌曲的相關收入。

12月16日HOOK娛樂公司方表示，向目前正在度過最痛苦煎熬時期的李昇基真心致歉，並表示在李昇基合約期間內的音源相關收入，已於結算後支付適當金額。公司方面也表示在本週初已將資料傳達給李昇基，並希望以該資料為基礎來與李昇基達成圓滿協議。



不過因為李昇基所要求的金額，與實際上HOOK公司實際上結算後必須支付的金額有著相當大的差距，於是雙方未能達成協議。即便如此，HOOK認為李昇基畢竟是與HOOK公司長期簽訂專屬合約的藝人，不想與他在金錢結算問題上發生紛爭，於是除了已支付的13億韓元金額外，今日更給付給李昇基先前未付的清算金額29億韓元，以及期間延遲支付的利息12億韓元。

最後文中也提出HOOK公司因為業務上的處理失誤，引發了如此的誤會與紛爭，無論是什麼原因造成，再次對李昇基表達歉意，今後雙方將透過法院進行透明的結算作業，為了不留下任何問題而努力。以下為公司發表之聲明全文：



這裡是HOOK娛樂。首先向因為這件事情，正度過最辛苦最艱難時期李昇基先生真心地致上歉意。就如同大家已經知道的，HOOK收到了李昇基先生的要求，提供簽約期間的音源結算資料並支付適當的結算金額。

從那時至本週初，相關的資料都已轉達給李昇基先生，並以該資料為基礎與李昇基先生達成了圓滿的協議。不過李昇基先生所要求的金額，與實際HOOK對李昇基先生結算必須支付的金額有相當大的差距，因此雙方未能達成協議。



即便如此，HOOK不希望與長期簽訂專屬契約並維持至今的李昇基先生因結算問題而造成長期的紛爭，於是除了已支付的13億元外，今日再全額支付給李昇基先生未付結算金額29億元，與其間因延遲支付所產生的利息金額12億元。

並且為了確定不再對李昇基先生存在未結清的債務問題，與李昇基先生之間因結算相關的紛爭得以終了，向法院提出了確認債務不存在的訴訟。HOOK因業務處理上的過失，無論是什麼原因所造成，引發了如此的誤會與紛爭，對此再度向李昇基先生真心致歉，往後將透過法院，希望能讓雙方進行沒有疑問而透明的結算作業，將為此盡最大努力。

再度向因為此事件受到傷害的所有人致上深深的歉意。



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