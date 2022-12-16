《機智醫生生活》99s練團花絮！鄭敬淏提早一小時到卻成為「罪人」，因為其他人提前兩小時就到 XD

《機智醫生生活》播出兩季都好評不斷，雖然暫時沒有要製作第三季的計畫，但已確定會推出藍光DVD。

據悉，藍光DVD是第一季、第二季的導演剪輯版，還包含拍攝花絮、樂隊花絮、10位主演的採訪、99s和4對CP的注釋，總長有98小時。藍光DVD將在月底開賣，這兩週也陸續公開幕後花絮。



15日公開的是樂隊的幕後花絮，某天99s要一起練習，平常總是第一個抵達的鄭敬淏，卻還沒有出現。鄭敬淏開門發現其他人都在：「什麼啊？」金大明：「什麼啊！來的這麼晚！」田美都：「都幾點了！」這也讓鄭敬淏委屈說：「我都提早一個小時來了！」



大家持續「攻擊」他：「怎麼可以提早一小時」、「好懶啊！現在都兩點了」、「三點的話，你一點就要來」等。鄭敬淏氣到喊超大聲：「我們不是約三點嗎？現在都還沒兩點呢！」還指著曹政奭：「你不是說三點半才能來嗎？」柳演錫又說：「約三點的話，你要提前兩小時來啊！」結果提早一小時來卻成為「罪人」，因為其他人都提早兩小時到 XD



曹政奭也說因為想要快點練習，所以把行程延後了，柳演錫一直抓著鄭敬淏不放「來看看你彈得有多好」，田美都表示：「實力不足的人要早點來，如果會的人現在來也可以，敬淏你不是都會了嗎？」鄭敬淏：「知道了！下次合奏的話看吧！」是要直接提早一點抵達嗎（笑）！



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