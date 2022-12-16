《財閥家的小兒子》今晚劇情先公開：陳養喆在公司失禁，導俊親手擦地板掩蓋窘境

JTBC年度熱門劇《財閥家的小兒子》即將上線第12集，今早釋出了先公開片段，爺孫二人面對病情的對戲令人揪心。

上集結尾陳養喆突然出現腦退化引起的谵妄症狀，連孫子導俊都認不出。 先公開片段裡，陳養喆穿戴整齊準備出席理事會，在電梯裡突然大喊大叫，說自己什麼都記得、「是我陳養喆建立了這個順洋」，導俊只好默默聽著。



這時陳養喆發現自己小便失禁，用驚恐無助的眼神看向導俊。 導俊也發現了，正當保潔阿姨聽到水聲準備回頭查看時，導俊一腳踢翻水桶幫爺爺掩蓋窘境，還大聲鼓勵說：「去跟大家這樣說啊！去糾正他們的錯誤，一直當順洋的主人吧！」



見陳養喆沉默，導俊又心軟地道歉：「對不起，會長。 我的個性很像爺爺。」 隨後拿過保潔阿姨手裡的抹布，親手擦拭地板上的污水。



這段戲真的精彩，應該給李星民頒獎啊！小編覺得，編劇對於陳養喆患病的安排頗為巧妙，畢竟導俊和陳養喆已經作為家人生活十多年，不可能毫無感情，而且尹炫優被殺時陳養喆早已過世，整個家族裡唯一沒有嫌疑的就是陳養喆。

重生的導俊一直對於買下順洋這一目標十分堅定，唯獨上集和陳養喆一同經歷車禍後，被爺爺問「現在仍想買下順洋嗎？」 時沒有回答，似乎已經產生動搖。 現在陳家三兄妹爭奪繼承權，導俊的「背叛」行為很可能就此轉變成「為爺爺守護順洋」，一切順理成章，只有爺爺受傷的世界達成了T^T





《財閥家的小兒子》每週五、六、日更新，今晚即將公開第12集。 香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！



▽第12集預告：



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