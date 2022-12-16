《财阀家的小儿子》今晚剧情先公开：陈养喆在公司失禁，导俊亲手擦地板掩盖窘境

JTBC年度热门剧《财阀家的小儿子》即将上线第12集，今早释出了先公开片段，爷孙二人面对病情的对戏令人揪心。

上集结尾陈养喆突然出现脑退化引起的谵妄症状，连孙子导俊都认不出。 先公开片段里，陈养喆穿戴整齐准备出席理事会，在电梯里突然大喊大叫，说自己什么都记得、「是我陈养喆建立了这个顺洋」，导俊只好默默听著。



这时陈养喆发现自己小便失禁，用惊恐无助的眼神看向导俊。 导俊也发现了，正当保洁阿姨听到水声准备回头查看时，导俊一脚踢翻水桶帮爷爷掩盖窘境，还大声鼓励说：「去跟大家这样说啊！去纠正他们的错误，一直当顺洋的主人吧！」



见陈养喆沉默，导俊又心软地道歉：「对不起，会长。 我的个性很像爷爷。」 随后拿过保洁阿姨手里的抹布，亲手擦拭地板上的污水。



这段戏真的精彩，应该给李星民颁奖啊！小编觉得，编剧对於陈养喆患病的安排颇为巧妙，毕竟导俊和陈养喆已经作为家人生活十多年，不可能毫无感情，而且尹炫优被杀时陈养喆早已过世，整个家族里唯一没有嫌疑的就是陈养喆。

重生的导俊一直对於买下顺洋这一目标十分坚定，唯独上集和陈养喆一同经历车祸后，被爷爷问「现在仍想买下顺洋吗？」 时没有回答，似乎已经产生动摇。 现在陈家三兄妹争夺继承权，导俊的「背叛」行为很可能就此转变成「为爷爷守护顺洋」，一切顺理成章，只有爷爷受伤的世界达成了T^T





《财阀家的小儿子》每周五、六、日更新，今晚即将公开第12集。 香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



▽第12集预告：



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