快看我的钻石耳环有多美！车银优戴知名D牌钻石配饰，秒变气质公主XD

王子变公主，就差一套D牌的千元（韩币）珠宝！

被称为统一了饭圈审美的「脸蛋天才」车银优又有了新的头衔，被赞是「卢浮宫的雕像」，拥有360度无死角的花美男颜值，无论是在本土韩国，还是在国外，都有非常多人喜欢他，觉得他每一个造型都特别的帅气，看起来特别的舒服。

前不久举行的粉丝会上，车银优就让大家见识了什么叫做「能够驾饷任何一个造型」，他穿著浅粉色的毛衣登场，整个人都散发著纯情魅力，皮肤白皙有光泽，肌肤有种吹弹可破的既视感，脸部线条流畅，轮廓清晰分明，整个人焕发光彩，气质拉满，齐刘海更是增添了几分美少年感觉 。 而面对粉丝们带来的所有小道具、配饰，他都来者不拒，通通戴在了头上、耳朵上、手腕上。 比如风靡韩国、被无数女明星带火的DAISO塑胶王冠礼盒，戴在车银优的头上竟莫名适合，粉色的爱心王冠、红宝石耳环，以及钻石项炼，在车银优神仙颜值的加持下减少了塑胶廉价感，还另他的气质变得温柔起来，看得粉丝们调侃是「王子变公主」。 估计很开DAISO的同款套盒就要被疯抢光了。



공주님께서 풀 착장 해주신 D사 주얼리는 최고가 모델이고 특히 넥크리스를 오랜시간 착용해주셨어요



(아기용이라 티아라 사이즈가 작아서 미안)

새제품 그대로 가격부분과 프린세스부분은 절단하여 윗부분만 개봉된 상태로 전달드렸답니다#차은우 #EUNWOO pic.twitter.com/cahiLCpE7O — 흰우유 (@wholemilk330) December 11, 2022

蓝白色系的花环和手环充满了森林仙气，动物耳朵头箍也是萌萌的，花朵做成的兔耳朵头箍更是衬得车银优很有灵气，任何道具都掩盖不住他颜值的优越。



221211 차은우 포토북팬싸

넘나 이쁘게 미소 지으며

짱스님을 바라보던 으누

그걸 놓치신 짱스님

근데 하트는 너무 이뻐요

그럼 성공성공성공

볼펜 좀 어떻게 해줘 으누야ㅋㅋ

누나가 그냥 대충 지웠어ㅋㅋㅋ

우리 이쁜 차토끼때문에 잠 못 드는 밤#차은우 #CHAEUNWOO#차은우이동민사랑해 pic.twitter.com/4GlePjGPik — 동미니로하 (@dongmini_roha) December 12, 2022

这大红色的蝴蝶结被车银优戴在头上令人即刻联想起了白雪公主，皮肤雪白的他其实是「白雪王子」吧。 大大的蝴蝶结同时还让人想到了礼物，马上就要到耶诞节了，车银优你是准备把自己送给粉丝吗？？



今天又是被车银优的颜值感动的一天！！

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