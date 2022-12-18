快看我的钻石耳环有多美！车银优戴知名D牌钻石配饰，秒变气质公主XD

王子变公主，就差一套D牌的千元（韩币）珠宝！
被称为统一了饭圈审美的「脸蛋天才」车银优又有了新的头衔，被赞是「卢浮宫的雕像」，拥有360度无死角的花美男颜值，无论是在本土韩国，还是在国外，都有非常多人喜欢他，觉得他每一个造型都特别的帅气，看起来特别的舒服。
前不久举行的粉丝会上，车银优就让大家见识了什么叫做「能够驾饷任何一个造型」，他穿著浅粉色的毛衣登场，整个人都散发著纯情魅力，皮肤白皙有光泽，肌肤有种吹弹可破的既视感，脸部线条流畅，轮廓清晰分明，整个人焕发光彩，气质拉满，齐刘海更是增添了几分美少年感觉 。 而面对粉丝们带来的所有小道具、配饰，他都来者不拒，通通戴在了头上、耳朵上、手腕上。 比如风靡韩国、被无数女明星带火的DAISO塑胶王冠礼盒，戴在车银优的头上竟莫名适合，粉色的爱心王冠、红宝石耳环，以及钻石项炼，在车银优神仙颜值的加持下减少了塑胶廉价感，还另他的气质变得温柔起来，看得粉丝们调侃是「王子变公主」。 估计很开DAISO的同款套盒就要被疯抢光了。
공주님께서 풀 착장 해주신 D사 주얼리는 최고가 모델이고 특히 넥크리스를 오랜시간 착용해주셨어요— 흰우유 (@wholemilk330) December 11, 2022
(아기용이라 티아라 사이즈가 작아서 미안)
새제품 그대로 가격부분과 프린세스부분은 절단하여 윗부분만 개봉된 상태로 전달드렸답니다#차은우 #EUNWOO pic.twitter.com/cahiLCpE7O
221211 차은우 포토북팬싸— 동미니로하 (@dongmini_roha) December 12, 2022
우리 공주님 부끄부끄#차은우 #CHAEUNWOO #차은우이동민사랑해 pic.twitter.com/BeQNzikBd2
221211— (@twinklestar_cha) December 11, 2022
넘 귀워여서 4장 더 올렸당 공주세트 짱이#ASTRO #CHAEUNWOO #아스트로 #차은우 #チャウヌ @offclASTRO pic.twitter.com/wIwcmkeSqi
蓝白色系的花环和手环充满了森林仙气，动物耳朵头箍也是萌萌的，花朵做成的兔耳朵头箍更是衬得车银优很有灵气，任何道具都掩盖不住他颜值的优越。
221211 오랜만에 본 울애뿌니 맛있는거 먹구 아프지말구!! 은우 말대로 오래오래 봅시당-- @offclASTRO #아스트로 #ASTRO #차은우 #CHAEUNWOO #ウヌ pic.twitter.com/hemmBMeQJn— 럽썸은우 (@LOVESOME_0330) December 11, 2022
221211 아기토끼 @offclASTRO #아스트로 #ASTRO #차은우 #CHAEUNWOO #ウヌ pic.twitter.com/Uj6EPvyLab— 럽썸은우 (@LOVESOME_0330) December 11, 2022
221211 차은우 포토북팬싸— 동미니로하 (@dongmini_roha) December 12, 2022
넘나 이쁘게 미소 지으며
짱스님을 바라보던 으누
그걸 놓치신 짱스님
근데 하트는 너무 이뻐요
그럼 성공성공성공
볼펜 좀 어떻게 해줘 으누야ㅋㅋ
누나가 그냥 대충 지웠어ㅋㅋㅋ
우리 이쁜 차토끼때문에 잠 못 드는 밤#차은우 #CHAEUNWOO#차은우이동민사랑해 pic.twitter.com/4GlePjGPik
这大红色的蝴蝶结被车银优戴在头上令人即刻联想起了白雪公主，皮肤雪白的他其实是「白雪王子」吧。 大大的蝴蝶结同时还让人想到了礼物，马上就要到耶诞节了，车银优你是准备把自己送给粉丝吗？？
221211 차은우 포토북 매거진 팬싸— 별빛바람 (@bluewinds99) December 11, 2022
다른 모양의 리본 머리띠
안 어울리는 게 없네. 우리 은우는~ #차은우 #CHAEUNWOO #ウヌ @offclASTRO pic.twitter.com/XjZkwtRCFW
진짜차은우팬싸템어택에죽겟는데? pic.twitter.com/Ot8Ck0qa4U— 함 (@ham__hm) December 11, 2022
今天又是被车银优的颜值感动的一天！！
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