[分集劇情]《以一當百執事》案件竟藏反轉！惠利特殊能力發現關鍵，李濬榮為亡弟揪出真兇！（EP13－14）

[有雷]《以一當百執事》劇情已來到尾聲，在上週劇情中李濬榮終於把弟弟意外當日的真相釐清，發現周圍的人都與此事或多或少有著關聯。但大家所知道的真相卻並非事實，真兇隱藏著所有細節，終於露出了邪惡表情！

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《以一當百執事》金泰熙（李濬榮飾）得知造成弟弟身亡的肇事駕駛徐永哲在醫院短暫恢復了意識，於是他來到加護病房前卻看見了自己認識的人，也就是警察徐海安。徐海安哭著訴說當日哥哥與他吃飯後喝得很醉，卻不聽勸仍開著貨車上路，導致撞上了俊浩。徐海安相當自責，也自己離開了租屋處，不再與泰熙與叔叔見面。甚至他也曾慌張地向東珠（惠利飾）打聽泰熙的近況，流露出無奈與慚愧。



泰熙花了很長一段時間思考，畢竟自己無法原諒的是當日酒駕的徐永哲，徐海安只因為是他弟弟，似乎不應該為哥哥的錯誤付出代價，於是泰熙大方請徐海安回到一當百來住，也認為自己應該慢慢走出這個傷痛。此時醫院傳來了昏迷許久的徐永哲已經離世的消息，讓海安相當悲痛，這個酒駕肇事的案子也將隨著他的死亡而結案。



同樣的，由東珠負責為亡者入殮，在之前的經驗中，犯罪者或是自行結束生命的人，死後將無法與東珠對話或完成心願。在東珠沒有任何期待之下觸碰到許永哲，卻依舊來到了那願望的房間。徐永哲對於自己已死亡感到意外，也問起了車禍當晚的小男孩是否獲救？他的言談讓東珠感到疑惑，於是開始懷疑造成俊浩死亡的真兇另有其人。



泰熙也開始追查車禍當天的真相與證據，卻發現警方當日的CCTV影像早已被刪除，車上的行車紀錄器卡片也失蹤了，其實徐海安身為警察，利用職務之便藏起了所有證據，原本以為他是為了替哥哥掩蓋罪行，但他卻在哥哥的靈前露出詭異的笑容。其實當天開車撞到俊浩的人是他，為了不影響自己的未來前途，他讓爛醉的哥哥坐上駕駛座，他甚至將貨車往前推下斜坡，造成哥哥重傷。



來弔唁徐永哲的人曾在事發當晚與他聯繫，提供了一張照片看起來當日並非是徐永哲開的車……而徐海安聽見東珠向神父提到自己正在懷疑兇手並非徐永哲，開始感到威脅，擔心東窗事發，於是在住處打算對東珠下手…



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