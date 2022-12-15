《Island》三主角预告公开！车银优秀肌肉「努那」叫不停，苦大仇深金南佶遇上「轻浮傲娇」李多熙哭笑不得

TVING漫改剧《Island》今天公开了三位主角的个人预告片，每一个都个性鲜明，超期待他们到一起的化学反应啊~

《Island》改编自尹仁完、梁庆一所著的同名网漫，真人版讲述命中注定要与试图灭亡世界的邪恶进行战斗的人们的旅程，由金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演。 之前公开的三人海报杀气腾腾，让人对战斗场面十分期待！



金南佶饰演妖怪猎人「般」。 预告片中，一名老者的声音说他「一半是人一半是妖怪」、叫他放弃身为人的心，但般的渴望刚好相反：「我想以人的心生活，哪怕只有一瞬间也好」。 接著出现一名女子哽咽的声音「我一定会来救你们」，以及金白主（音，高斗心 饰）的质问：「能认出你吗？」 暗示男女主角之间复杂纠葛的关系。



李多熙饰演大韩集团会长的独生女「元美瑚」，刚一回国就被情炎鬼盯上，幸亏般及时出现英雄救美。 元美瑚意识到只有般能杀死情炎鬼，决定雇用他当自己的保镖，出现一段鸡同鸭讲的对话：「你不就是来保护我的吗？」 「不是啊！」「废话少说，多少钱？」 还给他一台手机并把自己的号码保存为「主人」。 最好笑的是元美瑚以为般不知手机为何物，一字一句地教他：「这个叫手~机~哦~」让妖怪猎人超级无语XD



车银优饰演从美国派来韩国的神父「约翰」，第一个镜头就把腹肌和背肌秀个遍~他相信预言书所说的唯一救世主，下定决心守护元美瑚。 约翰做驱魔工作时专业又无情，但换上日常服装就变成清纯邻家男孩，天天跟著元美瑚「努那、努那」地叫个不停，而元美瑚也被他工作时的圣洁模样深深迷住！



《Island》改编自尹仁完、梁庆一所著的同名网漫，中文版《灵甲鬼修罗》已在LINE WEBTOON连载完结。 真人版讲述命中注定要与试图灭亡世界的邪恶进行战斗的人们的旅程，由金南佶、李多熙、车银优主演、一共12集，将在12月30日通过Netflix上线！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻