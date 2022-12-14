《酒鬼都市女人們2》崔始源背後的猛男、鄭恩地捏的雕塑「陽剛男神」原來正是他自己XD

《酒鬼都市女人們2》已於上週開播，讓人又笑又哭的內容已引起不少討論，你印象最深的是哪幕？

要說搞笑的，肯定少不了「陽剛男」！三個酒鬼女人安昭熙（李先彬 飾）、韓智妍（韓善伙 飾）與姜芝久（鄭恩地 飾）跑到山上戒酒養生做自然療法，某天姜芝久便靈機一動做了一個人型雕塑當營地守護神，缺男人的韓智妍馬上替他取名「陽剛男」，因為認為三個女人陰氣太重了，安昭熙還有意無意指著雕像「少了什麼」。



在韓智妍生病的時候，安昭熙跑去挖冬青想讓韓智妍補補，姜芝久倒是忙於替守護神雕像再塑型。韓智妍稍微好轉後，看著雕像越來越像腳趾頭製作人（崔始源飾演的姜北久），安昭熙竟說：「哪裡像，沒有這麼大。」下個鏡頭就轉到升級版的「剛男」容貌，意圖讓觀眾噴飯！



想都沒想到，原來首播前發布的《酒都女2》劇照，蓬頭垢面的姜北久上山時，背後的猛男雕塑正是他自己啊！也許是因為酒鬼女人們上山後不近男色，只記得了姜北久的面容了XDD。



還有一個搞笑名場面是一定要推薦的。當韓智妍不慎讓米酒「爆發」，另外兩人搶著不浪費一滴米酒，配樂竟然播放《孤單又燦爛的神－鬼怪》名OST Crush的〈Beautiful〉，再度展現了《酒都女》一貫的無厘頭笑果。



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