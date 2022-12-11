[分集劇情]《還魂：光與影》開播啦！張煜誤入結界偶遇神秘女子，素不相識卻擁有相同命運（EP1）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚公開的第1集裡，很多熟悉的人物在3年之後有了不同的面貌，還有新角色加入！

*以下內容包含《還魂：光與影》第1集關鍵內容！



失而復得的陳家大小姐

張煜追捕還魂人時走進陳府內結界，遇到被囚禁在此的神秘女子。 女子自稱是擁有神力的陳復妍，且一眼就看到張煜體內的冰石。 陳湖警認為該女子只有身體是陳復妍、並非真正的大女兒，所以安排她與沒有父母勢力的徐家公子結婚，想利用她生下擁有法力且忠於陳家的小孩。



不該存在的人

張煜依靠冰石之力成為人人畏懼的還魂人獵手，但也逐漸難以承受這不該屬於人間的神力，寧願失去生命也想取出冰石。 張煜認為自己3年前就應該死掉、不該存在於世，女子也稱自己「很久以前就死掉、存在本身就是罪」，素昧相識的兩人竟身處如此相似的命運。



逃婚

女子深知一旦按照母親安排嫁人就再也無法離開牢房，拜託張煜迎娶自己，希望以此跟陳家決裂從而獲得自由。 而張煜猜測女子可能擁有類似陳雪蘭的神力，想讓她幫忙取出冰石，在婚禮前夕用水汽劫走了新娘的船。 女子甜甜地喊一聲「我的夫婿」、開心地跳入張煜懷抱，張煜瞬間就呆住啦！



下集預告裡，女子稱沒有進入辰曜院之前的記憶。 陳湖警貼出尋人啟事尋找女兒，也公開了陳復妍的存在。 從西湖城回來的徐律遇見女子，感覺似曾相識。 （畢竟那就是落壽的容貌啊！）《還魂：光與影》每週六日更新，海外觀眾可在Netflix同步追看！



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