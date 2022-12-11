最近的大勢！《財閥家的小兒子》「堂哥」金南喜、「堂嫂」朴智賢、「姑丈」金度賢將出演《認識的哥哥》，22日錄製

期待三位演員在《認識的哥哥》分享關於《財閥家的小兒子》的拍攝花絮！

今年底（2022年）話題作《財閥家的小兒子》，描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。

隨著電視劇播出，助演們的瘋狂存在感也一直是大眾討論的焦點。先前，就有消息傳出，宋仲基的「堂哥」金南喜（飾演陳星俊）、「堂嫂」朴智賢（牟賢珉）、「姑丈」金度賢（飾演崔昌帝），將出演JTBC人氣綜藝節目《認識的哥哥》，引發期待。

金南喜在《財閥家的小兒子》前，曾出演《天外謎蹤》、《不瘋不狂不愛你》、《Sweet Home》、《請輸入檢索詞WWW》、《陽光先生》等作品。在《財閥家的小兒子》裡，金南喜與宋仲基可謂「死對頭」。性格傲慢、目中無人的他，絕不容許導俊搶走自己的東西──順洋集團。

朴智賢則出演過《由零開始愛上你》、《柔美的細胞小將》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《新入史官丘海昤》等電視劇。在《財閥家的小兒子》中，朴智賢飾演的「牟賢珉」是賢誠日報社長的長女，原本想要說服導俊成為自己的人生伴侶，卻遭拒絕。而「嫂嫂」與「小叔」極好的化學反應，也被觀眾們瘋狂討論。

金度賢飾演的「崔昌帝」是檢察官出身的首爾市長。劇情前半部對順洋家可謂畢恭畢敬，一點違抗的想法都沒有。在偶然的情況下接受導俊的幫助，性格也慢慢有所轉變，甚至敢對妻子華榮大小聲呢！

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