最近的大势！《财阀家的小儿子》「堂哥」金南喜、「堂嫂」朴智贤、「姑丈」金度贤将出演《认识的哥哥》，22日录制

期待三位演员在《认识的哥哥》分享关於《财阀家的小儿子》的拍摄花絮！

今年底（2022年）话题作《财阀家的小儿子》，描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。

随著电视剧播出，助演们的疯狂存在感也一直是大众讨论的焦点。先前，就有消息传出，宋仲基的「堂哥」金南喜（饰演陈星俊）、「堂嫂」朴智贤（牟贤珉）、「姑丈」金度贤（饰演崔昌帝），将出演JTBC人气综艺节目《认识的哥哥》，引发期待。

金南喜在《财阀家的小儿子》前，曾出演《天外谜踪》、《不疯不狂不爱你》、《Sweet Home》、《请输入检索词WWW》、《阳光先生》等作品。在《财阀家的小儿子》里，金南喜与宋仲基可谓「死对头」。性格傲慢、目中无人的他，绝不容许导俊抢走自己的东西――顺洋集团。

朴智贤则出演过《由零开始爱上你》、《柔美的细胞小将》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《新入史官丘海昤》等电视剧。在《财阀家的小儿子》中，朴智贤饰演的「牟贤珉」是贤诚日报社长的长女，原本想要说服导俊成为自己的人生伴侣，却遭拒绝。而「嫂嫂」与「小叔」极好的化学反应，也被观众们疯狂讨论。

金度贤饰演的「崔昌帝」是检察官出身的首尔市长。剧情前半部对顺洋家可谓毕恭毕敬，一点违抗的想法都没有。在偶然的情况下接受导俊的帮助，性格也慢慢有所转变，甚至敢对妻子华荣大小声呢！

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