《Island》正式預告&海報公開：金南佶英雄救美、車銀優守護「努那」，李多熙與他竟有前世糾葛！

由金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演的TVING漫改劇《Island》今天公開了正式預告和海報，精彩打鬥場面和帥氣造型讓人更加期待！

《Island》改編自尹仁完，、梁慶一所著的同名網漫，中文版《靈甲鬼修羅》已在LINE WEBTOON連載完結。 真人版講述命中註定要與試圖滅亡世界的邪惡進行戰鬥的人們的旅程，今日公開的海報中，金南佶、李多熙、車銀優集結在一起，背後是虎視眈眈的惡鬼，文字寫道：「與邪惡戰鬥的特別存在。」



預告開頭，金南佶飾演的「般」徒手借住超越時空飛來的金剛杵。 村民走進密室觀看被囚禁的惡鬼，高斗心飾演的劇版原創神靈角色「金白主」獨白說道：「從很久以前開始，世間所有惡鬼都被抓到耽羅關起來。」（*現實中，耽羅是位於濟州島的古國）



車銀優飾演的驅魔師「約翰」相信如預言書所述，世間會出現阻止滅亡的唯一救世主。 這時元美瑚（李多熙 飾）走出機場並感到異常氣息，隨後就被情炎鬼盯上命懸一線。



危急時刻般擊殺惡鬼救下元美瑚，約翰也認定元美瑚是他的守護對象，大喊著「努那」抱住她躲過攻擊。



元美瑚不懂情炎鬼為何糾纏自己，畫面突然閃回到過去，一個和元美瑚長相一模一樣的人對當時的般微笑著說：「好久不見。」 暗示兩人之間的因緣早已開始。



盛駿飾演與般對立的驅魔師「弓歎」，似乎一直在等待與般重逢：「好久不見，我的兄弟。」 般稱這是「從出生就被定下的命運、無法斬斷的前世之業」，元美瑚堅定地說：「我會想起來的，你所等待的約定。」



《Island》將於12月30日開播，海外觀眾可通過Netflix收看！



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