[含EP9－10劇透]《明星經紀人生存記》獨具慧眼最暖心經紀人徐賢宇！藝人有狀況他衝第一！

[有雷]《明星經紀人生存記》僅剩下週兩集即將播畢，而劇中藝人洽談合約或私生活狀況百百種，各種個性的經紀人也有各自不同的方面對挑戰。其中總是暗自努力而不爭搶出風頭的經紀人徐賢宇，呵護藝人的暖心程度相當令人感動。

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《明星經紀人生存記》中的重心Method娛樂公司，自從新代表具海俊（許城泰飾）走馬上任後，進行了鐵血整頓，在他眼中沒有產值就必須遭到開除，身為公司中流砥柱的這群經紀人們也大喊吃不消，甚至打算抵制他而全體拒絕出席他的就職典禮，不過大家仍然陰錯陽差，因為有必須洽談的對象而出現在典禮上。



羅暎錫PD本次找上了在《魷魚遊戲》表現令人印象深刻的「韓美女」演員金姝怜，邀請她參與新節目，但在那之前必須進行垂降訓練。金姝怜其實患有懼高症，而《魷魚遊戲》中那場跌落玻璃橋的戲碼，至今仍是她的惡夢，不願回想也害怕大家提起。她怎麼也無法跨越內心障礙，經紀人金眾敦（徐賢宇飾）耐心地陪著她練習，也安慰她給她建立自信心，甚至她喝醉爬上高處幾乎發生危險，金眾敦也是衝第一，成為她的人肉墊背。連金姝怜都感動說出「很高興有你成為我的經紀人」。



金眾敦獨具慧眼看出了公司櫃檯小姐喜善的演技才能，總是為她安排多種不同風格的試鏡。這次看她一頭栽入情慾音樂劇，眾敦更是為她擔憂。喜善能獲得演出機會固然開心，不過經紀人眾敦也因為導演吳勛（魯敏宇飾）在外的風評不佳而擔心喜善的安危，甚至在喜善獨自與導演彩排時，眾敦擔心喜善會遇到被性騷擾的狀況，此時他突然像男友般的出現，告訴喜善他就在外面等著，是一位堅強的後盾。



在公司內眾敦更是千齊認（郭善英飾）的老朋友，每當千齊認闖了什麼禍他總是第一個知道，也會守口如瓶。他似乎有點在意齊認但卻未說出口，在她身邊成為沉默的支持者。千齊認的感情世界一團亂，喝醉了就會把別人當作是前男友李常昱（盧相鉉飾），這次她還親上了代表具海俊。



本次的大事件就是齊認需要安撫新銳女導演與帥氣演員丹尼爾海尼簽約，但導演卻因過往事件與丹尼爾產生誤會，這個誤會真正的始作俑者是麻理事（李瑞鎮飾），麻理事想私下解決而找女兒賢周（朱玄英飾）幫忙，卻讓全公司的人都誤會了賢周，以為她是別家公司派來的臥底……麻理事在這樣的狀況下，只好說出了他們兩人的父女關係……



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