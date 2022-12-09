Disney+《異感追擊：連瞳》5大看點！丁海寅「全裸」大尺度演出，高庚杓出演變態殺人魔超驚悚

Disney+原創韓劇《異感追擊：連瞳》由丁海寅、高庚杓、金慧峻主演，驚悚獵奇的畫風讓本劇在開播前就獲得高度關注！尤其在韓國釜山電影節獲得高度評價，期待度爆表！該劇目前於12月7日在Disney+上線，一次釋出完整6集，不用苦苦等更新，喜歡血腥獵奇題材的重口味劇迷必追！ 《異感追擊：連瞳》改編自韓國人氣漫畫《Connect》，講述擁有自癒超能力、不死之身的新人種「河東修」（丁海寅 飾），被器官獵人綁架並奪去一隻眼睛，意外與接受官移植的殺人魔「吳振燮」產生連結，為了抓住兇手，東修展開了一系列猛烈的追擊。本劇5大看點帶大家一次了解，以下劇透！



1.丁海寅飾演「獨眼龍」挑戰演技！獵奇畫面太驚悚



本劇步調相當緊湊刺激，第一集就有許多驚悚畫面。丁海寅飾演的東修被器官獵人奪去器官和眼睛，但擁有自癒能力的他卻在手術台上突然坐起並開始找尋眼睛，驚慌失措之下的他，僅找回一隻眼睛，因此變成了「獨眼龍」。在裝回眼球的過程中，無數隻觸手自眼窩湧出與眼球連結，那畫面簡直不要太驚嚇，超逼真特效讓你切身感受到觸手的活靈活現，小編現在想到那些觸手還心有餘悸！另外丁海寅在本劇有許多動作戲，為了這些畫面丁海寅不惜展現精實好身材，絕對讓你一飽眼福。再加上逼真的打鬥砍殺畫面，將恐懼與驚悚真實呈現，透過丁海寅生動的演技讓觀眾從視覺到身體都能感受導演所營造的恐怖氛圍！另外小小提醒丁海寅在第一集有放送粉絲福利喔，趕緊睜大眼尋找一下！

2.高庚杓出演「變態殺人魔」，殺人手法超乎想像



高庚杓飾演吳振燮，外表斯文看似是個正常上班族，真面目其實是個變態殺人魔。吳振燮不只殺人，還把屍體肢解處理，再塑造成藝術品在各大街頭展示，變態的殺人手法造成民眾人心惶惶。高庚杓演技大突破，飾演反派角色「殺人魔」，冷冰冰的眼神和表情總是讓人背後發涼，才剛剛結束愛情喜劇《月水金火木土》的他，超反轉形象完全想不到是同一個人呀！這部劇可以說是高庚杓的戲路大突破，不但飾演變態殺人犯，還有激情猛烈的大尺度床戲，絕對刷新你對高庚杓的認知！



3.女主角金慧峻帥氣出演，颯爽英姿拯救丁海寅！



女主角金慧峻之前在神探具景伊中令人不寒而慄的反派演技，獲得高度好評。此次她在劇中展現出的帥氣程度直逼男主角，不僅動作戲難不倒她，連竊聽分析、救援男主樣樣在行，智商全程在線！她和東修同樣都是擁有自癒能力的新人種，兩人互相幫助，治癒彼此受傷的童年。另外看起來漸漸衍生的好感，也為感情線埋下伏筆。尤其第一季完結篇那一幕，兩人究竟看到了什麼？完全吊足觀眾胃口！

4.暴力美學日本名導「三池崇史」操刀，精緻畫面與視覺衝擊讓你領略優美的恐懼感！



本劇由日本名導三池崇史操刀，被稱作「暴力大師」的三池崇史導演，相當擅長血腥暴力題材的拍攝，視覺上的衝擊，加上精緻特效呈現，超乎想像的獵奇畫面，讓追劇時心跳不斷加速，為韓劇開啟新篇章，在釜山影展首映就受到媒體廣大迴響、好評如潮。小編善意提醒：千萬不要追劇時吃飯，我只能幫到這裡了！

5.膽小慎入！血管噴飛、血腥畫面媲美電影



許多重口味劇迷期待的部分，就是本劇的有滿滿的「血腥畫面」。器官獵人無良手術各種嚇人開刀畫面搭配滿滿實感的音效演出，恐懼指數翻倍；新人類修復傷口時，看似觸手的血管噴飛再連接；吳振燮的血腥暴力殺人手法；以及各種真實充滿臨場感的追逐砍殺畫面，雖然相當血腥，但精緻的特效媲美電影，讓你能跟著劇中角色一起感受到疼痛感！喜歡血腥獵奇題材的重口味劇迷就拜託追起來（但還是提醒膽小者慎入），6集一次上線，一口氣追完真的太過癮，簡直欲罷不能！

Disney+獨家播出《異感追擊：連瞳》共6集，全集數上線熱播中！

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