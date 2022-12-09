《Island》正式预告&海报公开：金南佶英雄救美、车银优守护「努那」，李多熙与他竟有前世纠葛！

由金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演的TVING漫改剧《Island》今天公开了正式预告和海报，精彩打斗场面和帅气造型让人更加期待！

《Island》改编自尹仁完，、梁庆一所著的同名网漫，中文版《灵甲鬼修罗》已在LINE WEBTOON连载完结。 真人版讲述命中注定要与试图灭亡世界的邪恶进行战斗的人们的旅程，今日公开的海报中，金南佶、李多熙、车银优集结在一起，背后是虎视眈眈的恶鬼，文字写道：「与邪恶战斗的特别存在。」



预告开头，金南佶饰演的「般」徒手借住超越时空飞来的金刚杵。 村民走进密室观看被囚禁的恶鬼，高斗心饰演的剧版原创神灵角色「金白主」独白说道：「从很久以前开始，世间所有恶鬼都被抓到耽罗关起来。」（*现实中，耽罗是位於济州岛的古国）



车银优饰演的驱魔师「约翰」相信如预言书所述，世间会出现阻止灭亡的唯一救世主。 这时元美瑚（李多熙 饰）走出机场并感到异常气息，随后就被情炎鬼盯上命悬一线。



危急时刻般击杀恶鬼救下元美瑚，约翰也认定元美瑚是他的守护对象，大喊著「努那」抱住她躲过攻击。



元美瑚不懂情炎鬼为何纠缠自己，画面突然闪回到过去，一个和元美瑚长相一模一样的人对当时的般微笑著说：「好久不见。」 暗示两人之间的因缘早已开始。



盛骏饰演与般对立的驱魔师「弓叹」，似乎一直在等待与般重逢：「好久不见，我的兄弟。」 般称这是「从出生就被定下的命运、无法斩断的前世之业」，元美瑚坚定地说：「我会想起来的，你所等待的约定。」



《Island》将於12月30日开播，海外观众可通过Netflix收看！



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