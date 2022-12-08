臉部特寫印上連身裙！人氣女團NMIXX最新代言寫真嚇壞粉絲：時尚的世界好難懂

西班牙奢侈品品牌LOEWE早先選定韓國新人女團NMIXX擔任全球品牌大使，近日公開的最新早春形象大片中，一款設計獨特的連身裙引起網友關註。

NMIXX是JYP曆時三年推出的新女團，今年2月剛剛出道，9月就被LOEWE選為全球品牌大使，人氣急速攀升。



本月6日，LOEWE通過官網公開NMIXX拍攝的2023早春形象大片，還公開了根據已有設計全新改造的「臉部印花連衣裙」。LOEWE表示每一件均為單獨訂製，7位成員所穿的裙子上印的正是各自的臉部特寫照片。



LOEWE稱這款設計展現了創意總監J.W. Anderson俏皮有趣的設計理念，而且是作為宣傳使用、很可能不會作為商品發售，但仍引起很多網友關注和震驚。



照片公開後引起韓國網友上熱烈討論，多數人表示難以理解：「嚇一跳」、「有點獵奇和可怕」、「一眼看過去全部是肉色，差點以為沒有穿」、「像倒扣的紙杯」、「為什麼要給漂亮的孩子穿這個？」 、「時尚究竟為何物」、「即便以美術和時尚的角度來看都很具實驗性，真的適合偶像藝人嗎」、「大概新人時期都會留下一些這樣的寫真吧kkk」。 也有人表示支持：「很有藝術性」、「這樣才有娛樂性呀，應該做更多瘋狂的嘗試」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞