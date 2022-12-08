脸部特写印上连身裙！人气女团NMIXX最新代言写真吓坏粉丝：时尚的世界好难懂

西班牙奢侈品品牌LOEWE早先选定韩国新人女团NMIXX担任全球品牌大使，近日公开的最新早春形象大片中，一款设计独特的连身裙引起网友关注。

NMIXX是JYP历时三年推出的新女团，今年2月刚刚出道，9月就被LOEWE选为全球品牌大使，人气急速攀升。



本月6日，LOEWE通过官网公开NMIXX拍摄的2023早春形象大片，还公开了根据已有设计全新改造的「脸部印花连衣裙」。LOEWE表示每一件均为单独订制，7位成员所穿的裙子上印的正是各自的脸部特写照片。



LOEWE称这款设计展现了创意总监J.W. Anderson俏皮有趣的设计理念，而且是作为宣传使用、很可能不会作为商品发售，但仍引起很多网友关注和震惊。



照片公开后引起韩国网友上热烈讨论，多数人表示难以理解：「吓一跳」、「有点猎奇和可怕」、「一眼看过去全部是肉色，差点以为没有穿」、「像倒扣的纸杯」、「为什么要给漂亮的孩子穿这个？」 、「时尚究竟为何物」、「即便以美术和时尚的角度来看都很具实验性，真的适合偶像艺人吗」、「大概新人时期都会留下一些这样的写真吧kkk」。 也有人表示支持：「很有艺术性」、「这样才有娱乐性呀，应该做更多疯狂的尝试」。

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