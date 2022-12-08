台灣耶誕與跨年韓星卡司！宣美台南平安夜開唱，EPEX、VIVIZ台南桃園分別唱跨年

台灣近期陸陸續續有韓星來台演出，在即將迎來2023年的時刻，還有宣美、EPEX與VIVIZ受邀市政府舉辦的耶誕與跨年活動。

台南市政府年年舉辦耶誕跨年活動，繼2019年受邀的韓星(G)I-DLE與ASTRO、去年的少女時代孝淵，今年「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」邀請到了宣美和男團EPEX。

宣美參與的「搖滾耶誕演唱會」時間就在今年12月24日平安夜晚間6時30分到9時30分，地點為台南市政府永華市政中心西側廣場。聽聞宣美開唱消息，台灣網友興奮留言「好狂」、「要瘋了」、「扯爆了台南」。雖然尚未公布確切表演順序，但有網友猜測依照往年經驗很可能是壓軸。





去年6月出道的新人男團EPEX 10、11日正要來台舉行簽售會與演唱會，31日則受邀「台南好Young跨年晚會」與台灣觀眾一同跨年。「台南好Young跨年晚會」同樣辦在市政府永華市政中心西側，時間從晚間7時開始。



而桃園市政府邀請到女團VIVIZ，是桃園繼2018年Jessica、2020年SUPER JUNIOR-K.R.Y.之後，再度邀請到韓星跨年，且VIVIZ會是壓軸演出，將和現場觀眾一同倒數計時。「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」時間從12月31日晚間7時開始，地點在桃園高鐵站前廣場。



轉播電視台也請到VIVIZ錄製影片先向台灣Na.V（粉絲）打招呼，她們試圖講了幾句中文「大家好」、「趕快來桃園」被網友稱讚說得不錯，也有網友懷念她們還是GFRIEND的時候，表明會繼續支持她們。



按照目前全台各縣市政府公開的耶誕或跨年表演名單，韓星僅宣美、EPEX與VIVIZ三組藝人，喜歡他們同時又想體驗節慶氛圍的粉絲們，可要把握機會到現場熱鬧熱鬧了！

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