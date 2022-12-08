台湾耶诞与跨年韩星卡司！宣美台南平安夜开唱，EPEX、VIVIZ台南桃园分别唱跨年

台湾近期陆陆续续有韩星来台演出，在即将迎来2023年的时刻，还有宣美、EPEX与VIVIZ受邀市政府举办的耶诞与跨年活动。

台南市政府年年举办耶诞跨年活动，继2019年受邀的韩星(G)I-DLE与ASTRO、去年的少女时代孝渊，今年「2023台南好YOUNG耶诞跨年系列活动」邀请到了宣美和男团EPEX。

宣美参与的「摇滚耶诞演唱会」时间就在今年12月24日平安夜晚间6时30分到9时30分，地点为台南市政府永华市政中心西侧广场。听闻宣美开唱消息，台湾网友兴奋留言「好狂」、「要疯了」、「扯爆了台南」。虽然尚未公布确切表演顺序，但有网友猜测依照往年经验很可能是压轴。





去年6月出道的新人男团EPEX 10、11日正要来台举行签售会与演唱会，31日则受邀「台南好Young跨年晚会」与台湾观众一同跨年。「台南好Young跨年晚会」同样办在市政府永华市政中心西侧，时间从晚间7时开始。



而桃园市政府邀请到女团VIVIZ，是桃园继2018年Jessica、2020年SUPER JUNIOR-K.R.Y.之后，再度邀请到韩星跨年，且VIVIZ会是压轴演出，将和现场观众一同倒数计时。「2023 SHOW TAOYUAN桃园跨年晚会」时间从12月31日晚间7时开始，地点在桃园高铁站前广场。



转播电视台也请到VIVIZ录制影片先向台湾Na.V（粉丝）打招呼，她们试图讲了几句中文「大家好」、「赶快来桃园」被网友称赞说得不错，也有网友怀念她们还是GFRIEND的时候，表明会继续支持她们。



按照目前全台各县市政府公开的耶诞或跨年表演名单，韩星仅宣美、EPEX与VIVIZ三组艺人，喜欢他们同时又想体验节庆氛围的粉丝们，可要把握机会到现场热闹热闹了！

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