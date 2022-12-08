快收藏《ISLAND》帶著耳環的史上最帥氣驅魔祭司！神聖級美貌車銀優用美貌讓惡靈退散！

臉蛋天才漫撕男車銀優本次將再度令人驚艷，即將於12月30日公開的TVING原創系列《ISLAND》釋出角色劇照，其中最引人注目的角色之一車銀優，本次在片中將飾演驅魔祭司的他，令人注意到他在造型上有個搶眼的耳環！是否有什麼特別作用呢？

《ISLAND》改編自同名漫畫原著，描述命中註定與必須讓世界走向滅亡的惡勢力鬥爭到底的人物們所展開的旅程，車銀優在本部作品中，將飾演史上最強最年輕的驅魔祭司「耀漢」一角。一出生就被領養到海外的耀漢，接受的神的召喚而成為最年輕的驅魔祭司，認為這是神的使命，某天被派遣至濟州島的耀漢，面對著預言書上所寫的「那一天」，捲入了命運的漩渦之中。



劇照中在充滿神聖氣息的空間，耀漢戴著耳機點燃著蠟燭準備著一個儀式，又或者是凝望遠方等待著什麼事情，增加了空氣中的凝重感，除了祭司服裝，耀漢也會穿上年輕休閒服，溫柔的眼神與外型同樣具備了暖男的特質，反轉魅力令人期待。車銀優在大螢幕出道作《音爆浩劫》中的表現也令觀眾們相當驚艷，接下來的《ISLAND》也更加大家期待他的演技變身。



《ISLAND》製作組也大大稱讚了車銀優的表現，更說他隨著拍攝時間的增加，他的演技也越來越有進步，越來越投入耀漢這個角色，讓工作人員都相當驚喜，也希望大家多多關注車銀優的嶄新魅力。《ISLAND》將於12月30日首播。



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