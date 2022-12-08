SHINee珉豪新輯《CHASE》詢問東方神起允浩、SJ銀赫建議，結果「允浩前輩半夜打來！」

前輩真的很熱情呢！

SHINee終於達到全員出solo紀錄！自先前SM釋出成員珉豪將出solo的消息後，閃窩就一直引頸期盼，甚至翻出先前成員各自的首張solo，團魂滿滿的SHINee，就算出個人solo也仍選擇以相同概念來為個人專輯命名，從泰民的《ACE》、鐘鉉《BASE》，到KEY《FACE》，還有溫流的《VOICE》，而珉豪的新專也選擇延續SHINee傳統，定名為《CHASE》。



在確定發行個人solo後，SHINee各成員也十分為珉豪開心！珉豪表示，在軍中的泰民已經等不及，先問公司的人「能不能先寄音檔給他？」讓珉豪笑著說：我才剛想問，結果泰民已經等不及XD而Key、溫流則非常開心！珉豪還搞笑的說：「還好Key沒有唸他！」



除了收到團體成員的關心，連前輩也給了不少建議，在專輯發布記者會上，珉豪表示自己在準備表演時，將演出寄給Super Junior銀赫、和東方神起成員允浩看，希望前輩能不吝賜教，銀赫開心的說「很喜歡呢！」，結果允浩不僅打了一長串回覆，還在凌晨打給珉豪，讓他領教前輩的厚愛～大家也再度見識真正的熱情！



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