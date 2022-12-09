《犯罪都市3》李凡秀被曝欺壓學生：有錢人去A班窮學生去B班，修學轉學就恐嚇

知名男演員李凡秀被曝耍大牌、經常欺壓學生。

韓媒《TEN ASIA》曝光了這一事情，李凡秀是信韓大學公演藝術係的學科長，他經常性地欺壓學生，引爆爭議。 根據韓媒透露，信韓大學公演藝術係的學生A某在網路上留言大曝李凡秀的種種不符合教師身份的行為，他把有錢、自己喜歡的學生編入A班，把貧窮且自己討厭的學生全部放進了B班。 只要有錢就可以當助教、配角，窮學生基本上沒資格與他說話，直到畢業都不能好好學習表演。 正因為李凡秀這種行為，大一的學生有一半都申請了修學，甚至退學，最近剛剛有一名大二的學生在無奈之下也選擇了退學。

另一位學生B某也曝光了相關事情，一名助教因為被李凡秀爆粗口臭罵而離開了學校，「有一位助教因為一個小小的失誤被他欺負，都想去接受精神科治療了，我上學的時候光助教就換了5次，全都是受害者。」 因所有的受害者都有一個當演員的共同夢想，而李凡秀不僅僅學校的老師，還是娛樂圈的前輩，在電影製作方面頗有影響力，因此即使被欺負、被打壓，受害學生們也只是敢怒不敢言，生怕激怒對方使得自己無法在娛樂圈立足。



信韓大學學生總會和學校監察部門也證實確實收到了學生們的舉報。 李凡秀所屬經紀公司BIG PUNCH僅回應「無法得知李凡秀在學校的事情」。

以爆料各種勁爆消息著稱的YouTuber「口蹄疫」也加入了曝光的行列，在YouTube上公開了一則「李凡秀的學生要自殺的理由」的影片，影片中爆料李凡秀對學生的懲罰非常嚴苛，學生不能隨意修學、退學，恐嚇學生「你們如果修學或者轉學去其他學校的話，我就讓你們在這個領域裡無法立足。 」不過也有不少學生否認李凡秀欺壓學生，有A班的學生透露：「我很理解B班的學生為什麼會覺得自己受了懲罰，其實根本不是因為錢，而是因為演技不好才被罰的。」



李凡秀作為韓國影視劇圈的實力派，拍攝過不少作品，在電視劇《IRIS2》、《總理和我》、《On Air》，電影《仁川登陸戰》、《舉起金剛》等中都有不俗的表現，還曾在育兒綜藝節目《超人回來了》中亮相。此外，馬東錫的經典影片《犯罪都市》第3部中，李凡秀也有份參演。



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