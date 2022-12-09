《犯罪都市3》李凡秀被曝欺压学生：有钱人去A班穷学生去B班，修学转学就恐吓

知名男演员李凡秀被曝耍大牌、经常欺压学生。

韩媒《TEN ASIA》曝光了这一事情，李凡秀是信韩大学公演艺术系的学科长，他经常性地欺压学生，引爆争议。 根据韩媒透露，信韩大学公演艺术系的学生A某在网路上留言大曝李凡秀的种种不符合教师身份的行为，他把有钱、自己喜欢的学生编入A班，把贫穷且自己讨厌的学生全部放进了B班。 只要有钱就可以当助教、配角，穷学生基本上没资格与他说话，直到毕业都不能好好学习表演。 正因为李凡秀这种行为，大一的学生有一半都申请了修学，甚至退学，最近刚刚有一名大二的学生在无奈之下也选择了退学。

另一位学生B某也曝光了相关事情，一名助教因为被李凡秀爆粗口臭骂而离开了学校，「有一位助教因为一个小小的失误被他欺负，都想去接受精神科治疗了，我上学的时候光助教就换了5次，全都是受害者。」 因所有的受害者都有一个当演员的共同梦想，而李凡秀不仅仅学校的老师，还是娱乐圈的前辈，在电影制作方面颇有影响力，因此即使被欺负、被打压，受害学生们也只是敢怒不敢言，生怕激怒对方使得自己无法在娱乐圈立足。



信韩大学学生总会和学校监察部门也证实确实收到了学生们的举报。 李凡秀所属经纪公司BIG PUNCH仅回应「无法得知李凡秀在学校的事情」。

以爆料各种劲爆消息著称的YouTuber「口蹄疫」也加入了曝光的行列，在YouTube上公开了一则「李凡秀的学生要自杀的理由」的影片，影片中爆料李凡秀对学生的惩罚非常严苛，学生不能随意修学、退学，恐吓学生「你们如果修学或者转学去其他学校的话，我就让你们在这个领域里无法立足。 」不过也有不少学生否认李凡秀欺压学生，有A班的学生透露：「我很理解B班的学生为什么会觉得自己受了惩罚，其实根本不是因为钱，而是因为演技不好才被罚的。」



李凡秀作为韩国影视剧圈的实力派，拍摄过不少作品，在电视剧《IRIS2》、《总理和我》、《On Air》，电影《仁川登陆战》、《举起金刚》等中都有不俗的表现，还曾在育儿综艺节目《超人回来了》中亮相。此外，马东锡的经典影片《犯罪都市》第3部中，李凡秀也有份参演。



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