影片來了！搞笑藝人模仿《換乘戀愛》「胖版賢圭&海恩」、表情語氣全還原，網笑翻：「越看越像，好氣啊！」

《換乘戀愛2》的超甜姐弟CP海恩、賢圭讓很多人念念不忘，如今節目已播畢一個多月，又有搞笑藝人在《SNL KOREA》重現經典片段，雖然size大了不止一號，但表情語氣都堪稱神還原！

諧星金民教和李秀智分別打扮成賢圭和海恩的模樣一起用餐，金民教戴上假髮、學著賢圭的模樣微微低頭，眼含笑意地看著女方。 李秀智問：「為什麼一直盯著我看？」 金民教一臉深情：「因為很漂亮。」 李秀智說最近喝酒太多該減肥，金民教套用賢圭句式：「明天再減吧，努那！」



李秀智感慨說時間過得好快，明明是白天約見面，現在「已經是晚上了」！（這句真的超像XD）金民教依然深情：「以後每天都見面吧，努那！」



金民教離席後李秀智難過得不斷嘟嘴吧，每個細節都跟海恩一模一樣啊XD



附帶一提，這位女諧星李秀智剛出道時是以「長得像PSY」出名，2015年還在搞笑演唱會上cosplay PSY大跳《DADDY》，舞蹈實力也不一般XD



網友對金民教和李秀智的演技讚不絕口：「瘋了，連嘴型都一模一樣」、「兩位都演得好棒啊」、「差點以為『已經晚上了』那句是用原聲」、「逐漸感覺長得也有像kkk」、「為什麼在金民教臉上看到了賢圭，好氣啊kkk」。



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