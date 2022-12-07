影片来了！搞笑艺人模仿《换乘恋爱》「胖版贤圭&海恩」、表情语气全还原，网笑翻：「越看越像，好气啊！」

《换乘恋爱2》的超甜姐弟CP海恩、贤圭让很多人念念不忘，如今节目已播毕一个多月，又有搞笑艺人在《SNL KOREA》重现经典片段，虽然size大了不止一号，但表情语气都堪称神还原！

谐星金民教和李秀智分别打扮成贤圭和海恩的模样一起用餐，金民教戴上假发、学著贤圭的模样微微低头，眼含笑意地看著女方。 李秀智问：「为什么一直盯著我看？」 金民教一脸深情：「因为很漂亮。」 李秀智说最近喝酒太多该减肥，金民教套用贤圭句式：「明天再减吧，努那！」



李秀智感慨说时间过得好快，明明是白天约见面，现在「已经是晚上了」！（这句真的超像XD）金民教依然深情：「以后每天都见面吧，努那！」



金民教离席后李秀智难过得不断嘟嘴吧，每个细节都跟海恩一模一样啊XD



附带一提，这位女谐星李秀智刚出道时是以「长得像PSY」出名，2015年还在搞笑演唱会上cosplay PSY大跳《DADDY》，舞蹈实力也不一般XD



网友对金民教和李秀智的演技赞不绝口：「疯了，连嘴型都一模一样」、「两位都演得好棒啊」、「差点以为『已经晚上了』那句是用原声」、「逐渐感觉长得也有像kkk」、「为什么在金民教脸上看到了贤圭，好气啊kkk」。



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