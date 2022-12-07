導俊來到新加坡了！宋仲基為《財閥家的小兒子》宣傳造勢：會看網民留言！最喜歡大家說自己帥XD

陳導俊突然來到新加坡！？宋仲基今天（7日）下午為正在熱播的奇幻大作《財閥家的小兒子》特地現身當地宣傳。

宋仲基特地現身新加坡，出席了由黃Viu煲劇平台舉辦「Viu原創韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基記者會」與一眾亞太區媒體見面，現場更有大批粉絲前來圍觀及支持。他以米白色恤衫加軍綠色裇衫示人，還未正式出場已經令在場的粉絲尖叫到不行。雖然行程上有安排到翻譯員，但宋仲基誠意十足，全程用英文跟主持人及在場記者對答！他就表示這是第7、8次來到新加坡，昨晚吃了很想吃的胡椒蟹，今早亦打了高爾夫球，覺得非常開心。



在會上宋仲基透露這次答應出演這作品的契機，他表示這次作品的編劇是由《成均館緋聞》開始認識的金泰姬，２人識於微時，有一起見證彼此成長，雙方都建立了信任；加上當中有前輩李星民，可以把本來可以在十年前合作的機會補回來了，所以就決定出演這作品了。



除了提及前輩李星民，他亦有讚賞其他同劇的演員：「申鉉彬是第一次合作，之前都有看過她出演的作品，覺得她很厲害，也是個能夠帶起當下演出時的情緒的好對手；另外趙漢哲...即是二叔，我們曾在《黑道律師文森佐》合作過，我們其後都將會再合作，因為這些機會令我們有了不少默契；還有金信祿（姑母），跟她一起的每一場戲都會緊張，在她身上學到很多東西，很希望之後再會機會合作...其實劇中還有更多演員都令人敬佩，都是令我再次跟大家合作的！」



其後被問到劇集下半部的看點會有什麼的時候，他就立刻超淘氣說：「我想『黃Viu』應該不想我劇透，我尊重他們的意見。（笑）」「不過導俊擁有所有記憶，而他回到過去後，與家族和爺爺會有一些牽連，令他變得更為複雜。」他亦表示劇集播出後收到了不少身邊朋友回應：「我的中學同學曾對我說，如果他有陳導俊的能力，他會在很多年前購入某些股票，我想很多人都會這樣想！」



另外，他也說自己會去看網民留言：「有人說《財閥家的小兒子》真的很有趣，因為很多人可以透過劇集了解到韓國的近代歷史，也有人說宋仲基很帥，我很喜歡！（大笑）」至於他的大學生活是否跟陳導俊一樣精彩，他說：「我從小學到中學都是就讀男校，我只能在大學遇到女生，嗯...所以我的大學時代過非常開心。（笑）」



問到他最喜歡劇中哪一幕，他說大家好好留意12、13集，當中會出現他很喜歡的情節，這樣的話大家就可以逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼當中劇情，到時候看看是哪一幕，是宋仲基最喜歡的。



最後他跟走到粉絲前揮手簽名握手，將親民指數推到最高！



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