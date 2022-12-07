羅PD「本色出演」《明星經紀人生存記》！不只宣傳綜藝、留下「金句」，結尾不忘先前的「太空夢」

羅PD「本色出演」《明星經紀人生存記》！不只宣傳綜藝、留下「金句」，結尾不忘先前的「太空夢」

韓劇   2022年12月7日   星期三10:30   Hui  

（封面圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）

羅PD…你這個擁有許多「秘密」的男人！XD

tvN 月火劇（週一、二播出）《明星經紀人生存記》翻拍自法國人氣喜劇《找我經紀人》。以演藝圈經紀人為主人公，描述經紀人和大明星之間激烈和孤軍奮戰的故事。而製作不少膾炙人口的節目的羅PD，則以「羅PD」特別出演第9集。

（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
羅PD邀請因《魷魚遊戲》爆紅的金姝憐出演自己製作的新節目《Biong Biong地球娛樂室2》。但被問及出演者、出演地、做些什麼事，羅PD均以「秘密」回答。（秘密很多的男人哈哈哈！）

（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
鏡頭一轉，來到代表理事就任典禮。終於看到羅PD與「美大哥」李瑞鎮「同框」！

（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
不只如此，兩人還有臺詞的交流。羅PD表示：「就任典禮的氣氛很不錯呢，我們下次應該來Method娛樂出差一下（指《出差十五夜》）。」在劇中飾演「麻台旿」的李瑞鎮回答：「當然，隨時歡迎你們。」

（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
（圖源：Netflix@《明星經紀人生存記》畫面截圖）
中間發生了一些小插曲，羅PD為鼓勵金姝憐說了這段話：「讓厲害的人做擅長的事情，有什麼看頭？鼓起勇氣克服自己辦不到或害怕的事，才更加觸動人心，不是嗎？我們一起帥氣地飛向天空吧！」看來，羅PD的「太空夢」還在繼續～（笑）之前曾想著把李壽根和殷志源送上月球呢！

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