罗PD「本色出演」《明星经纪人生存记》！不只宣传综艺、留下「金句」，结尾不忘先前的「太空梦」

罗PD…你这个拥有许多「秘密」的男人！XD

tvN 月火剧（周一、二播出）《明星经纪人生存记》翻拍自法国人气喜剧《找我经纪人》。以演艺圈经纪人为主人公，描述经纪人和大明星之间激烈和孤军奋战的故事。而制作不少脍炙人口的节目的罗PD，则以「罗PD」特别出演第9集。





罗PD邀请因《鱿鱼游戏》爆红的金姝怜出演自己制作的新节目《Biong Biong地球娱乐室2》。但被问及出演者、出演地、做些什么事，罗PD均以「秘密」回答。（秘密很多的男人哈哈哈！）





镜头一转，来到代表理事就任典礼。终於看到罗PD与「美大哥」李瑞镇「同框」！





不只如此，两人还有台词的交流。罗PD表示：「就任典礼的气氛很不错呢，我们下次应该来Method娱乐出差一下（指《出差十五夜》）。」在剧中饰演「麻台旿」的李瑞镇回答：「当然，随时欢迎你们。」





中间发生了一些小插曲，罗PD为鼓励金姝怜说了这段话：「让厉害的人做擅长的事情，有什么看头？鼓起勇气克服自己办不到或害怕的事，才更加触动人心，不是吗？我们一起帅气地飞向天空吧！」看来，罗PD的「太空梦」还在继续～（笑）之前曾想著把李寿根和殷志源送上月球呢！

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