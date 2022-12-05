恩地約定Panda1月14日台北見，送上中文問候影片訴說三年不見思念之情。

女團Apink主唱成員鄭恩地，即將於2023年1月14日晚上6點在台大綜合體育館一樓，舉行“2023 JEONG EUNJI CONCERT[Travelog] IN TAIPEI”演唱會。恩地並特別為台灣的粉絲Panda拍攝ID影片，更用中文約定跟大家見面：「我們到時見！我愛你們！」

影片中，恩地先跟大家打招呼：「大家好，我是恩地。」感覺既溫馨又親切。之後就開始回憶跟台灣粉絲的互動：「不知不覺已經過了三年時間」並興奮地提到：「終於能夠再次到台灣跟大家見面了！」感受到恩地對於台灣粉絲的想念與熱情，讓粉絲想起從前跟Apink見面的美好時光。接著恩地就直說：「我非常期待，相信大家都跟我一樣吧！」隨後表示對於這次的演唱會正在精心準備歌單的安排，顯露出對這次演唱會的重視，最後恩地說出演唱會的名稱、日期、時間和地點等詳細資訊後，更用中文對Panda說：「我們到時見！我愛你們！」展露出恩地寵粉又暖心！



這次演唱會購票福利可抽獎彩排和親筆簽名板，主辦提醒Panda們把握在12月11日13:19公開啟售日買到心中最理想的演唱會位置。喜愛恩地的Panda們想跟恩地過一個溫暖的冬天，千萬不能錯過恩地為Panda們精心準備的演唱會。





“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”

演出日期：2023年1月14日（六）18:00

演出地點：台大綜合體育館一樓（NTU Sport Center 1F）

演出場地地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

全面啟售：2022年12月11日 (日) 13:19

售票系統：全台ibon機台及網站 (售票頁面建置中)

票價：$5,200 / 3,800 (全區對號入座)

粉絲福利：彩排 / 親筆簽名板 / 台灣限定小卡

主辦單位：D-SHOW

協辦單位：KULTURE

經紀公司：IST ENTERTAINMENT

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